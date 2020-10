Ke cti domácím ale slouží, že svoji kůži rozhodně nedali lacino a přispěli k nadprůměrné úrovni střetnutí. „Proti jasnému favoritovi jsme podali bojovný a zodpovědný výkon. Výhru jsme Libišanům vůbec neusnadnili,“ byl kouč spokojen s nebojácností svého týmu. Rezervě vyšel na výbornou nástup do zápasu, záhy se ujala vedení, po půlhodině to bylo 2:0 a zdálo se, že se rodí překvapení. Obrat hostů ale potom nastartovala zbytečná penalta.

„Hodně mě mrzí situace před pokutovým kopem, kdy jsme mohli dvakrát míč odkopnout do bezpečí,“ litoval Milan Janko. Další ránou pro Svitavy bylo soupeřovo vyrovnání „do šatny“ a po změně stran se ukázala herní síla lídra tabulky. Byť domácí bojovali o každý metr hrací plochy, tak všechny body nakonec zamířily podle předpokladů na Pardubicko. „Ve druhém poločase se ukázala libišanská kvalita,“ uznal svitavský kormidelník. „Naše hráče musím za přístup a nasazení pochválit,“ dodal Janko.

V Dolním Újezdu se v neděli nakonec nehrálo. Polička na tatenický trávník vyběhla, ovšem slávu tam nevydobyla. Nepovedený závěr poločasu ji nasměroval k prohře. „Na špatném hřišti neměl zápas s fotbalem moc společného. Rozhodlo to, kdo byl důraznější a kdo balon dokopl dál, po zemi se nedalo udělat prakticky nic,“ uvedl trenér Miroslav Kovář. Jeho svěřenci odehráli vcelku vyrovnanou půlhodinu, ale potom přišly o veškeré naděje. „V poslední době se na nás nějak lepší takové podivné ušmudlané inkasované góly. A domácí hráče vedení hodně nastartovalo, my jsme z tohoto nefotbalu nedokázali nic vytěžit. Hrajeme kvůli neustálým problémům se sestavou každý týden v jiném složení a je to velmi znát,“ dodal poličský kormidelník.

10. kolo:

Svitavy B – Libišany 2:4 (2:2)

Branky: 4. Jurka, 29. P. Juřík – 44. a 62. Fidra, 35. Koudelka (PK), 76. L. Kraják. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 1:2. Hráno bez diváků. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Zvára, Škáva (71. Kuda), Mauer, Bednár, Ehrenberger, Bartoš, P. Juřík, Jurka (78. V. Janko), Jukl.

Tatenice – Polička 3:0 (2:0)

Branky: 35. a 40. D. Tareš, 76. Werner. Rozhodčí: Zeman. ŽK: 0:2. Hráno bez diváků. Polička: Slaný – Jakub Mužík, Jílek, Punar, Velecký (46. Sýs), Klein, T. Švec, Opina, Čori (46. Zahoran), Bureš (65. Krejčí), Stejskal (85. Škacha).

Utkání Dolní Újezd – FC Jiskra 2008 bylo odloženo.

Další výsledky:

Přelouč – Zámrsk 6:2 (2:1). Branky: Novák 2 (1 z pen.), Chaloupský 2, Voženílek, Janecký – Vágner, Lipavský. Načešice – Letohrad B 0:3 (0:1). Branky: Preclík, Pokorný, Vyšohlíd. Vysoké Mýto B – Rosice nad Labem 0:3 (0:0). Branky: Fidler 2, Lejsek. Žamberk – Ústí nad Orlicí B 1:2 (0:1). Branky: M. Cvik – Chalupník 2 (1 z pen.).