Jedenáctý ročník Poháru mládeže FAČR, který se hraje pod názvem Planeo Cup, se blíží do svého finále. Již 29. dubna odstartuje série šesti finálových turnajů, které budou probíhat až do začátku června, a to ve věkových kategoriích U8-U13. První z finálových turnajů se tradičně uskuteční ve Vysokém Mýtě, kam zamíří nejlepší týmy v nejstarší kategorii U13.

Planeo Cup 2022 ve Vysokém Mýtě. | Foto: Josef Štěpán

Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů čítajících více než 18 000 hráčů a hráček se v každé věkové kategorii probojovalo do jarních bojů 24 nejlepších týmů. To dokresluje, jak náročná cesta to pro mnohé z nich byla, a zároveň, jaký vrchol sezony to pro ně znamená.

„„Jde o úžasný projekt, pro samotné děti i jejich rodiče. Oni na účast v turnaji jistě nezapomenou do konce života. Sám jsem se v minulosti zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, enzutiasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly. A stejně byl na místě také občas obrovský smutek, což také k fotbalu patří, nejen k tomu mládežnickému. Někteří hráči z věkové kategorie U13 se už objevují v žákovské lize nebo krajských reprezentacích, a pokud uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál a nakonec se mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie U15. Přeji všem, kteří se letošního turnaje Planeo Cupu Poháru mládeže FAČR zúčastní, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl Jan Suchopárek, trenér české fotbalové reprezentace U21 po slavnostním losování finálových turnajů, které se uskutečnilo na začátku roku.

Kromě osvědčených míst, jako jsou Vysoké Mýto, Uničov nebo Benešov, zavítají letos finálové turnaje také do nových lokalit, mezi které patří Hlučín, Kuřim a Varnsdorf. Všechny pořádající kluby se několik měsíců pečlivě připravovaly společně s realizačním týme Planeo Cupu a FAČR, aby během nadcházejících víkendů prožili hráči, trenéři ale i rodiče nezapomenutelný zážitek, a to nejen, co se sportovní stránky týče.

Z pohledu počtu účastí na finálových turnajích je na tom z Pardubického kraje samozřejmě nejlépe FK Pardubice, který se závěrečných bojů kvalifikoval v kategoriích U9, U10, U12 a U13. Pardubice tak znovu potvrdily, že jejich práce s mladými je jedna z nejlepších v celé republice. K pardubickým nadějím byl los přívětivý a vyhýbají se těm největším favoritům i dalším týmům z regionu. Například s některým ze slavných pražských S se utkají v základních skupinách jen kluci z kategorie U12, kteří narazí na finálovém turnaji v Kuřimi na Slavii.

Na velký fotbalový svátek a pořádnou porci zážitků se už chystají i v Chocni, Svitavách a Nemošicích. Právě Nemošice posílají do finálových turnajů hned dva týmy U8 a U9. V obou případech mohou být s losem spokojeni, protože jim určil přijatelné soupeře. Prestižní určitě bude v turnaji U9 krajské derby se Svitavami, pro které je to jediná finálová účast. Zajímavými soupeři pro Nemošice jsou i Dynamo České Budějovice nebo Zbrojovka Brno. V Chocni se zase tamní Spartak těší na měření sil proti Baníku Ostrava, Příbrami, Znojmu, pražské Admiře a Spartaku Kbely ve finálovém turnaji kategorie U10.

„Přípravy na finálová klání jsou u konce a společně s novým partnerem Planeo Cupu, společností Hisense, jsme připravili velké množství novinek, na které se mohou účastníci finálových turnajů tento ročník těšit. Stovkám dětí i jejich rodičům tak Planeo Cup přinese úsměv na tváři a jsme proto rádi, že je značka Planeo titulárním partnerem této významné sportovní akce a že má podporu i tak silného hráče v oblasti sponzoringu fotbalu na světové úrovni, jakým je Hisense.“, říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo.

Všichni mladí hráči se nejspíš těší i na Martina Vitíka, který je oficiální tváří letošního ročníku a je očekáván na některém z finálových turnajů. Jeho fotbalová cesta nejen do A týmu Sparty Praha ale i do „áčka“ českého národního týmu může být pro mnohé opravdu inspirativní. Vždyť on sám byl před pár lety v mládežnickém věku a na stejném startu fotbalové kariéry, jakou jsou právě oni. Jak už si účastníci Planeo Cupu zvykli, i letos dorazí na zmíněné finálové turnaje spousta fotbalových osobností a také dlouholetí ambasadoři a průvodci celým ročníkem Pavel Čapek a Jakub Kohák.

(rh, jn)

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUP – POHÁRU MLÁDEŽE FAČR 2022/23

29. – 30. 4.: Vysoké Mýto (U13)

6. – 7. 5.: Benešov (U11)

13. – 14. 5.: Kuřim (U12)

20. – 21. 5.: Hlučín (U10)

27. – 28. 5.: Varnsdorf (U9)

3. – 4. 6.: Uničov (U8)