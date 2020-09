Na hřišti v Telecím sledovalo publikum zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jasně dominovala Borová a mohla klidně vést i o více než tři branky. Jenže po změně stran se obrázek hry zcela změnil. Domácí hráči s myšlenkami na zdánlivě bezpečné vedení polevili, přenechali otěže hry Loučce, dvakrát inkasovali a nakonec byli rádi, že vítězství udrželi.

Spoluvedoucí Jevíčko bylo proti Boršovu vysokým favoritem, což do poločasu dokazovalo pouze vytvářením šancí, nikoli jejich využíváním. O trest se postaral individuální akcí a nechytatelným zakončením Vyhnánek. Domácí ve druhém poločase navýšili tempo hry a hlavně Sedláčkova aktivita stála za obratem ve vývoji střetnutí, které oba rivalové dohráli v deseti lidech.

Pořadí nejlepších střelců okresního přeboru vedou Daniel Švec z Jaroměřic a Jakub Kalánek z Opatova, oba tito fotbalisté dosud zaznamenali devět branek.

V Morašicích se to nejzásadnější z celého duelu odehrálo hned po zahájení druhé části. Nejdříve domácí vybojovali míč u vápna soupeře a po rychlé souhře je Kopecký poslal do vedení. Okamžitě z protiakce po faulu v šestnáctce dostal Janov výhodu pokutového kopu, Špinar ale Boháčkovu střelu vystihl. Morašice se potom neúspěšně snažily hubené vedení pojistit, a že na to nadějné příležitosti měly, hosté se podobně neúspěšně snažili vyrovnat. Vítr z plachet jim v jejich úsilí sebralo čtvrt hodiny před závěrem vyloučení Pirkla po druhé žluté.

Dosud trápící se Cerekvice byla zdatným soupeřem pro Jaroměřice. A to především v první hodině hry, kdy měla i více šancí než soupeř. Však také dvakrát vedla, hosté ale pokaždé dotáhli a ke konci byli blíže k výhře oni, neboť domácím fotbalistům zjevně ubývaly síly. Díky bojovnosti však sérii porážek přece jen ukončili. Dělba bodů byla výsledkem, který sice nikoho nenadchl, avšak ani neurazil…

První výhru v sezoně oslavil Hradec. Nejhůře střílející celek přeboru zdvojnásobil svoje gólové konto a stačilo mu to na tři body, neboť hornoújezdský soupeř přijel s bezzubou ofenzivou a nenašel způsob, kterak se prosadit.

Zlepšenou formu vykazuje v poslední době linhartická Metra, což naopak v žádném případě nelze říci o Mladějovu. Proto také jejich vzájemné měření sil skončilo jasněji, než se čekalo, když domácím náramně vyšly začátky obou poločasů a po zvýšení na 3:0 se hrálo pod jejich kontrolou.

Radiměř zahájila duel proti Opatovu dobře a ujala se vedení, ovšem v tomto případě platilo rčení o prvním vyhrání. Možná jednou z klíčových situací bylo opatovské vyrovnání „do šatny“, na které po obrátce navázala Kalánkova trefa otáčející kormidlem zápasu. A když Polák ještě proměnil penaltu, zapsal Opatov svoje čtvrté vítězství v řadě a svižně tudíž stoupá pořadím.

7. kolo:

Cerekvice – Jaroměřice 2:2

Fakta – branky: 25. R. Lněnička, 63. M. Lněnička – 42. Mooz, 80. Šebek. Rozhodčí: Halva. ŽK: 1:2. Diváci: 1:1. Poločas: 1:1. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – M. Lněnička (89. Blajda), Šeda, Jirout, Jílek, Klát (90. Lipavský), R. Lněnička, Kusý, Lorenc (57. Horák), Klesal (67. Netolický), J. Vostrčil. Jaroměřice: M. Továrek – Jakab, D. Továrek, Gecl, Blaha, Šebek, Vacula, J. Valenta (83. M. Valenta), Mooz, Batelka (34. Štefl), Švec.

Linhartice – Mladějov 3:0

Fakta – branky: 6. Bednář, 16. Rek, 55. Kryštof (PK). Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 2:0. Diváci: 95. Poločas: 2:0. Linhartice: F. Radimecký – Prucek, P. Kel, Kryštof, Stárek, Andrlík, Bubák, Rek, Mlčoch, Bednář, R. Škrabal (66. Marek). Mladějov: Tisovský – R. Němec (46. Pánik), L. Seryn, Mrázek, Satler (60. Paulus), Kalina, Müller, Staněk, P. Němec, Kudyn, Polák.

Jevíčko – Boršov 3:1

Fakta – branky: 56. a 86. Sedláček, 68. Václavek (PK) – 44. Vyhnánek. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 2:4. ČK: 1:1 (63. Jedlinský – 64. Zomber). Diváci: 95. Poločas: 0:1. Jevíčko: Přikryl – Konečný (29. Jedlinský), Deutsch, T. Klein, Seknička, Sedláček (90. Trávníček), Václavek, Berka, Müller (35. Vašíček), Vrbický, Hofman (73. Horák). Boršov: Němec – Hnátek, Zomber, Krejčí, Pokorný, Hanák, Vyhnánek, Ondrejka, Racl, Burda (70. Appel), Veselý.

Radiměř – Opatov 1:3

Fakta – branky: 23. J. Trnečka – 43. Křivka, 64. Kalánek, 81. Polák (PK). Rozhodčí: Zika. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Radiměř: Škorpík – T. Trnečka, Šmíd, Ondroušek (26. Bubela), J. Trnečka, Janečka, Komínek, Moravec, Valouch, Vach, Dvořáček (55. Doubek). Opatov: Šenkýř – J. Sedlák, Petruň, Prokop, Zeman, J. Cimburek, Paar (16. Broulík, 88. T. Cimburek), Křivka, D. Sedlák (84. Tůma), Kalánek, Vostřel (46. Polák).

Morašice – Janov 1:0

Fakta – branka: 46. Kopecký. Rozhodčí: Hnát. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (75. Pirkl). Diváci: 150. Poločas: 0:0. Morašice: Špinar – V. Štancl, Ropek, Chmelík, D. Štancl (67. Bureš), Novák, Tměj, Nádvorník, Ondráček (83. Vít), Kopecký (62. Štěpán), Válek (89. Tobiášek). Janov: Beránek – L. Zvěřina, Johan, O. Bureš (46. Pirkl), Z. Hájek, Prudil, Jirásek (36. Novotný), Kubíček (67. J. Chroust), Knap (77. M. Wejda), P. Bureš, Boháček.

Hradec nad Svitavou – Horní Újezd 2:0

Fakta – branky: 21. Richter, 86. Farhat. Rozhodčí: Prudil. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Hradec nad Svitavou: Šudoma – Zedník, Nedoma, Marek, Smolej, Sirka, Andrlík, Nekvinda, Oulehla (67. Čížek), Richter, Procházka (83. Farhat). Horní Újezd: Havlík – Pražan, F. Švec, Zaal, Otava, Šplíchal, V. Lněnička, Marek Kusý, R. Prokop, Kysilko (67. Š. Lněnička), Opletal.

Borová – Dlouhá Loučka 3:2

Fakta – branky: 13. Šmíd, 24. Síla, 33. Hynek – 60. a 64. Marván. Rozhodčí: Ille. ŽK: 1:4. Diváci: 150. Poločas: 3:0. Borová: Paclík – Křibský, Veselý (19. Dědič, 86. Bednář), Hruška, A. Hegr, Radiměřský, M. Hegr (30. Mička), Matula, Šmíd, Síla, Hynek. Dlouhá Loučka: Rek – P. Křivánek, Marván, Kolísek, Ruml (46. Bouček), Crha, D. Křivánek, Chromý, Korec, Ševčík, Neumann.