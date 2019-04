Hlavní zprávou je, že máme nového lídra, neboť poprvé na jaře zabral Opatov, který si poradil s dosavadním katem favoritů z Horního Újezdu. Hosté skórovali v samotném úvodu a na úplném konci prvního poločasu, vždy po rohovém kopu. Klíčová potom byla Poláková třetí trefa. Domácí sice vykřesali naději zásahem z penalty, ale to od nich bylo vše, soupeř si výhru ještě pojistil.

Malé „Vánoce“ měli v Radiměři. Domácí se teprve podruhé v sezoně radovali z vítězství, vůbec poprvé dali tři góly v utkání, prostě všechno jim vyšlo podle optimálních představ. Kdopak by čekal, že se tak stane proti Cerekvici, která by teoreticky neměla mít s předposledním celkem tabulky potíže… Jenže hráče od Loučné zastihlo jaro v nedbalkách, ne a ne se chytit, na půdě outsidera se zmohli pouze na korekci nečekané porážky v době, kdy bylo dávno rozhodnuto.

Propadla rovněž Březová, který vyklidila čelo přeboru, po výkonu, jaký předvedla v Dlouhé Loučce, však ani není divu. Rozhodující gól vstřelil Chromý po třech minutách hry a hosté na něj nenašli odpověď, když se přes obětavě hrající defenzivu složitě prosazovali do zakončení a kromě jedné střely do tyče nic nevymysleli. Loučka posbírala z duelů s Cerekvicí a Březovou (!) plný počet šesti bodů, což je počin, s jakým ani sama rozhodně nepočítala. A teď ji čeká Opatov, tudíž opět velká výzva.

Devět bodů ze tří zápasů – jarní bilance Jaroměřic zatím nemá chybu. Naopak Cerekvice nástup do odvet vůbec nezvládla a jako jediná je stále bez bodového zisku!

Do top trojky se teď mohlo dotáhnout Jevíčko a pěkná návštěva na tamním stadionu si určitě myslela, že se to povede. Byl tu ovšem jeden drobný „detail“, a to soupeř, jenž pro takové plány neměl pochopení. Celek z Bystrého se ukázal jako pohyblivý a kombinačně zdatný. Poté, co se ujal po čtvrthodině vedení, kontroloval hru a mohl několikrát svůj náskok navýšit. Domácí přeskupili do druhé půle řady a snažili se o obrat ve skóre, ale pozorně hrající hosté jim mnoho šancí nepovolili a v závěru ještě dvakrát trestali do otevřené obrany.



Poslední Trnávka překvapila Mladějov, který hrál od 22. minutě v deseti bez vyloučeného Mrázka, který zatáhl za „záchrannou brzdu“. Domácí si s početní výhodou poradili a objevili ztracenou střeleckou pohodu. První poločas se povedl hlavně dvougólovému Stenzlovi, po hodině hry přidal třetí zásah střídající Král a bylo „vymalováno.“



Stoprocentní jsou na jaře Jaroměřice, pro třetí vítězství si dojely do Kamenné Horky. Zpočátku se pro ně zápas nevyvíjel nejlépe, poměrně záhy inkasovaly, skvěle jim však vyšel závěr poločasu, kdy rázně otočily jeho kormidlem. Po změně stran ustály úsilí Horky o srovnání a v závěru výsledek pojistily.



Celý podzim nic a na jaře už podruhé. Co? Bezgólový zápas. Tentokrát v Linharticích. Sterilní hra domácích i protivníků z Morašic měla za následek devadesátiminutovou gólovou „dietu“. Ne, že by solidní možnosti vůbec nebyly, dokonce i zazvonilo břevno, to však bylo maximum, čehož byly týmy v nedělním odpoledni schopny.

16. KOLO:

Radiměř – Cerekvice 3:1

Fakta – branky: 22. a 66. J. Trnečka, 52. Stodola – 90. M. Šeda. Rozhodčí: Burgr. ŽK: 3:4. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Radiměř: Škorpík – Ondroušek, Šmíd, R. Svoboda, Valouch, J. Trnečka (86. Farhat), Bubela, Janečka, Vach, Moravec, Stodola (81. Peterka). Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Kusý (56. M. Šeda), Kříž, Jandera, M. Lněnička, J. Vostrčil, Lorenc (56. R. Šeda), Hermann (84. Netolický), Jetmar, Malý, Uher (62. R. Lněnička).

Linhartice – Morašice 0:0

Fakta – rozhodčí: Hejl. ŽK: 2:3. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Linhartice: Koutník – Prucek, Radimecký (77. Ondříček), Stárek (70. Lébiš), Rek (62. Konečný), Heger, Kryštof, Andrlík, Mlčoch (84. Moravec), P. Kelo, Bednář. Morašice: Prešinský – V. Štancl, Chmelík, Ropek, Klement, Vít (62. Ondráček), Skala, D. Štancl, Sokol (90. Špinar), Bureš (77. Vejrych), Válek.

Horní Újezd – Opatov 2:4

Fakta – branky: 38. Svatoš, 74. Pechanec (PK) – 65. a 85. Polák, 2. Kalánek, 45. Vostřel. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:1. Diváci: 101. Poločas: 1:2. Horní Újezd: Havlík – Martin Kusý, Hladík (68. Šplíchal), Švec, Faltys, Kladiva, Martin Kusý, Pechanec, Kysilko, Lněnička, Svatoš (60. Motyčka). Opatov: Šenkýř – Havlát, Petruň, J. Cimburek, Lustyk, Křivka, Paar, Sedlák, Vostřel (72. Broulík), Kalánek, Polák (89. T. Cimburek).

Kamenná Horka – Jaroměřice 1:3

Fakta – branky: 17. Kubík – 41. Mooz, 45. Batelka, 87. J. Valenta. Rozhodčí: Stria. ŽK: 1:3. Diváci: 61. Poločas: 1:2. Kamenná Horka: Fadrný – Nekvinda, Richter, Švec, Hřebíček, Gregor, Mach, Kubík, Dokoupil, Lelek, Paroubek. Jaroměřice: Procházka – M. Valenta, Jakab, Vacula, Šebek, Gecl, Švec, Hrbata, J. Valenta (88. Huppert), Mooz, Bednařík (30. Batelka, 85. Olšan).

Dlouhá Loučka – Březová 1:0

Fakta – branka: 3. Chromý. Rozhodčí: Pokorný. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Dlouhá Loučka: Rek – D. Křivánek, Marván, Kolísek, Kolář, Chromý, Ševčík, Novotný (60. P. Křivánek), Neumann (90. Balabán), Kralovič (70. Charvát), Crha (85. Bubeník). Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša, Macek, Dufek (46. Cacek), Friedl, Kučera, Valter, Stupka, Ducháček, Kutlák, Procházka.

Jevíčko – Bystré 0:3

Fakta – branky: 14. Kučera, 62. Němec, 85. Peterka. Rozhodčí: Odehnal. ŽK: 0:1. Diváci: 160. Jevíčko: Navrátil – Jedlinský, Václavek, Seknička, Vašíček, Goš (72. Továrek), Bartuněk, T. Klein, Müller, Štefl (81. Vedra), Hofman (46. Vykydal). Bystré: J. Lánský – P. Lánský, Janoušek, Cupal (46. Hanus), Oravec, Němec, Kučera, Peterka, Mužík (84. Bombera), Jíra (46. Pachovský), Putnar (75. Juráš).

Městečko Trnávka – Mladějov 4:0

Fakta – branky: 15. a 39. Stenzl, 60. Král, 67. Kleveta. Rozhodčí: Saňák. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (22. Mrázek). Diváci: 250. Poločas: 2:0. Městečko Trnávka: Hensl – Elnar, Šteffek, Pokorný, Továrek, Michalčák (70. Smolík), Šašinka, Kleveta, Stenzl, Kolínský (86. Skočovský), Ševčík (50. Král). Mladějov: Vykydal – Prusák (70. Čech), Satler (72. Onderka), Sekanina, Mrázek, Müller, Němec, Staněk, Kozák, Prosecký, Seryn (53. Kudyn).

Pořadí:

1. Opatov (35), 2. Březová nad Svitavou (33), 3. Cerekvice nad Loučnou (31), 4. Jevíčko (29), 5. Jaroměřice (29), 6. Mladějov (28), 7. Bystré (27), 8. Horní Újezd (21), 9. Morašice (19), 10. Kamenná Horka (18), 11. Dlouhá Loučka (16), 12. Linhartice (14), 13. Radiměř (9), 14. Městečko Trnávka (8).