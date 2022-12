A to především v podání moravskotřebovských Šakalů, kteří zdolali další milník v klubové historii a poprvé zdolali dosud neporaženého lídra celostátní ligy a dlouhodobě nejúspěšnější mančaft české sálovky Chemcomex Praha. „Byl to jeden z těch momentů, kvůli kterým děláme sport. Navíc to vyšlo tak, že jsem to dostal jako narozeninový dárek a jako bonus u toho byla celá rodina. Nemohlo to tedy vyjít lépe. Ač to bylo krásné, nemá cenu tuto výhru nějak moc přeceňovat, sezona bude ještě dlouhá,“ okomentoval skvělý výsledek předseda klubu Petr Matoušek. Šakalové těžili především ze střelecké pohotovosti Jakuba Moravce, autora obou branek. Tomu se dařilo i ve druhém duelu proti Kladnu, tady se ovšem projevil velký výdej sil z náročné bitvy proti Chemcomexu. Šakalové sice s vypětím sil otočili vývoj na 3:2 ve svůj prospěch, ale poslední slovo mělo v závěru Kladno a body se spravedlivě dělily.