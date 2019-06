Muži domácí Jiskry toužili zabojovat o prvenství v kole, tyto jejich plány však vzaly za své v okamžiku, kdy kvůli nepříjemnému zranění nemohl do závodů nastoupit zkušený Pavel Baar. Což znamenalo ztrátu klidně třiceti bodů a s takovým závažím se na první místo dosáhnout nedalo. I tak Litomyšlští zabojovali a po vyrovnaném zápolení s AC Pardubice si připsali třetí příčku.

Ve svých soutěžích zvítězili Jiří Brychta na osmistovce po vynikajícím finiši (1:55,82), Tomáš Kozák v kouli (14,49) a Vojtěch Kozák v oštěpu (53,98). Vrhači svoje družstvo tradičně podrželi, koulaři mu pomohli dohromady pětadvaceti body a diskaři jich posbírali dvacet.

Druhým zástupcem regionu ve druhé lize je AK Slovan Moravská Třebová a tento klub se zjevně nachází v hluboké personální krizi. Bodovali pouze dva (!) jeho atleti, přičemž Michal Borek nikoli zanedbatelně, mimo jiné byl třetí v dálce (650) a postoupil do finále na stovce. Špičkový moravskotřebovský běžec Martin Bína mohl startovat jenom mimo soutěž.

A tím se dostáváme k faktu, který byl na druholigovém litomyšlském mítinku poměrně zarážející, totiž k početně slabší účasti, v několika disciplínách obzvláště. V lize se boduje prvních deset míst, na takový počet to ovšem třeba běžci na 3000 metrů překážek či trojskokané a trojskokanky zdaleka nedotáhli, podobně to bylo například v tyčkařském sektoru a na ženskou štafetu 4 x 400 metrů (mezi ženami letos nemá Svitavsko zastoupení) stačil jediný běh. To jsou věci v minulých dobách nevídané.

Třeba litomyšlský veterán Ivo Strnad, v sedmašedesáti letech sedmý ve skoku o tyči, to komentoval vcelku lapidárně. „Ve druhé lize bych měl být jasně poslední, tím spíše, že jsem na svoje poměry skočil mizerných 312 centimetrů. A ještě udělám pro družstvo čtyři body. Jsem za to rád, ale současně mě to trochu zaráží.“

Vodní příkop pro steeplery byl na stadionu napuštěn po dlouhé době, především průběh závodu žen však přivodil spíše otazníky, jestli má tento závod na této úrovni vůbec svoje opodstatnění, pakliže jednotlivé kluby zjevně nemají dostatek závodnic a závodníků, kteří by ji bez patřičného tréninku absolvovali. Potom se ligové body udělují i za výkony skutečně podprůměrné, což ale není kritikou těch odvážlivců, kteří se postavili na start. Ti si naopak zasloužili potlesk diváků za odhodlání, s jakým přečkali běh, který rozhodně není jejich specializací.

Jak se však zdá, také atletické kluby začínají mít s počtem svých aktivních členů značné starosti.

Což bylo patrné i v některých technikách, třeba v trojskoku se sešlo šest mužů a sedm žen, dálkařů bylo sotva přes deset, a to z osmi klubů. Jen o čtrnáct dnů dříve se na stejném stadionu konal krajský přebor družstev staršího žactva a v tom samém sektoru se sešlo čtyřiatřicet dálkařek…

Ale dost stesků, atletický den v Litomyšli byl i tak vydařený, Jiskra jej organizačně zvládla na jedničku a sportovně rovněž obstála slušně.

2. liga muži, skupina C

2. kolo v Litomyšli:

1. SK Aktis Praha 167

2. AC Čáslav 162

3. TJ Jiskra Litomyšl 138

4. AC Pardubice 135

5. AC TJ Jičín 119

6. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 102

7. Hvězda Pardubice B 88

8. AK Slovan Moravská Třebová 33