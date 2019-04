Jiskta totiž připomněla ve druhém poločase proti Lanškrounu svoje schopnosti. Jen se to tak úplně neodrazilo na výsledku.

Svitavy – Heřmanův Městec 6:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas moc fotbalové krásy nepobral, ale skončil naším výrazným vítězstvím, takže z tohoto pohledu panuje spokojenost. Utkání bylo prakticky rozhodnuté po dvaceti minutách, kdy jsme vstřelili tři branky. Hosté byli po celou dobu slabým soupeřem a i když se jim podařilo z jednoho protiútoku na začátku druhého poločasu vstřelit gól, tak nic víc nepředvedli, inkasovali další tři góly a nám pomohli vylepšit si skóre.



Jiří Tesař, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: Na krásném, ale nefotbalovém stadionu jsme odehráli utkání se špatným koncem. Herně to tak zlé nebylo, dělali jsme ale hrubé chyby a jimi se připravili o lepší výsledek.

Litomyšl – Lanškroun 0:0 (PK 4:5)

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Hodnocení utkání s lídrem tabulky bychom mohli rozdělit na dvě části. Tu první, kdy jsme v úvodní pětačtyřicetiminutovce předvedli jen ustrašený výkon plný nepřesností a pouze díky našemu brankáři jsme drželi naději na bodový zisk. Druhá polovina ovšem byla úplně jiná. Hrálo se v podstatě na jednu branku, neproměnili jsme však samostatné nájezdy a bohužel ani pokutový kop. Výkon však byl malou vzpomínkou na naše schopnosti, ke kterým se snad budeme znovu přibližovat. Fanoušek, který si přispal a dorazil až na druhý poločas, musel být spokojen.



Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: První poločas se odehrál za naší mírné převahy, ale příležitosti jsme nedotáhli a nedali penaltu. Po přestávce postupem času měli územní převahu domácí, ale také nevyužili pokutový kop. Zápas skončil spravedlivou remízou. V rozstřelu jsme si počínali stoprocentně a druhý bod do tabulky se nám hodí.

Choceň – Moravská Třebová 0:2

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: Střetli jsme se s kvalitním soupeřem, který má dobře zažitý rychlý přechod do útoku. Což nám ukázal hned po sedmi minutách. Kvalita hostů ve finální fázi byla lepší než ta naše, což rozhodlo o celkovém výsledku.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Byl to zápas, který jsme vyhráli relativně v pohodě. Důležité bylo, že jsme hned zpočátku vstřelili po pěkné akci vedoucí branku. V dalším průběhu jsme soupeře aktivně napadli po celém hřišti a téměř nic mu nedovolili. Po přestávce jsme se malinko zatáhli, ale neustále jsme se snažili domácím dělat problémy s rozehrávkou, což se nám dařilo. Z rychlých brejků jsme si vytvářeli dobré možností, jednu z nich zužitkovali, další gól nám nebyl uznán pro ofsajd. Domácí se snažili, dostali se k několika standardním situacím, ale řekl bych, že nás neohrozili natolik, abychom se museli obávat o výsledek.

Letohrad – Dolní Újezd 3:0

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Vstup do utkání nám vyšel a dali jsme brzo branku. Čekal jsem, že budeme dál aktivní, ale opak se stal pravdou. Hráli jsme pomalu, bez pohybu a chyběla nám ochota podstupovat souboje. I tak jsme si vypracovali velké šance, ale trestuhodně je zahazovali. Druhý poločas jsme přidali na aktivitě, vstřelili další dva góly a utkání dotáhli do vítězného konce. I přes výhru s předvedenou hrou spokojeni nejsme a kluci si musí uvědomit, že podobný výkon by v dalších kolech k úspěchu nevedl.



Jan Kabrhel, sekretář TJ Sokol Dolní Újezd: I když jsme prohráli, musíme po čase naše borce pochválit. Přestože jsme narazili na velice kvalitního soupeře, naši hráči bojovali a zápas ani za nepříznivého vývoje nezabalili. Předvedli jsme výkon, na jaký momentálně máme, nejsou stále jen roky tučné. Kdybychom ale každý zápas zabojovali jako v Letohradu, mohli jsme mít na svém kontě určitě více bodů. Soupeř jistě pomýšlí na návrat do divize a má dobře nakročeno.