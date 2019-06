I. B TŘÍDA: Derniéru v sezoně 2018/2019 má za sebou rovněž nejnižší krajská fotbalová soutěž dospělých. Pětice zástupců Svitavska v ní příliš hlubokou brázdu nevyorala, to je potřeba si přiznat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Od prvního do pátého místa se poskládaly mančafty z Ústecka a teprve za nimi se nachází nejlepší vyslanec našeho regionu. Je to Pomezí, které si ovšem svoje jarní vystoupení za rámeček nedá a v sobotu se to potvrdilo.