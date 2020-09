TIP LIGA: Kolo plné jedniček. Hned osm z deseti zápasů skončilo výhrami domácích mužstev, což obvykle signalizuje vysoké bodové přírůstky hráčů. Tentokrát to ale neplatilo stoprocentně.

Hrajte s námi tipligu | Foto: DENÍK

Při pohledu do výsledkové listiny sledujeme, že se někteří soutěžící v pátém dějství podzimní TIP ligy solidně „napakovali“, současně se však nemálo hráčů bodově poněkud „zadrhlo“, a to včetně těch, kteří dosud obývali horní patra. Poměrně značný rozptyl v ziscích je dán tím, že ne všechny výsledky byly všeobecně očekávané, což platí například v případě úspěchu Hradce nad Svitavou nebo porážky Poličky. Nejvíce se pak chybovalo hned na řádku číslo jedna. Právě remíza v základní hrací době v Moravské Třebové byla jediným zápasem, který netrefil JIŘÍ FRANK z Trstěnice, jinak se mu tohle kolo povedlo skvěle a stal se po zásluze jeho vítězem. A co více, devatenáct bodů mu napomohlo rovněž do čela celkového pořadí TIP ligy, kde došlo oproti předchozímu týdnu k nemalým přesunům.