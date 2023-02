Ani jeden ze soupeřů nenastoupil v optimálním složení a lépe začali domácí futsalisté, kteří se poměrně rychle ujali dvougólového vedení. Nezdálo se však, že by jim to extra pomohlo, naopak přenechali iniciativu Šakalům. Ti snížili, ale nic více z této své dobré pasáže nevytěžili. Naopak Poul svojí druhou trefou v utkání tým uklidnil, průběh druhé půle si potom Poličští zkušeně pohlídali. Z čeho však jejich trenérovi vstávaly vlasy na hlavě hrůzou, to byla skutečnost, že oba poločasy domácí dohrávali po hodně hloupých přestupcích pod hrozbou šestého faulu. A nutno dodat, že jenom přimhouřené oči rozhodčích byly příčinou, že se proti Poličce ani jedna prodloužená penalta nekopala, protože hlavně ve druhém poločase se šestý faul rozhodně najít bez potíží dal…

Zdroj: Radek Halva

„S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, splnili jsme cíl a vyhráli domácí zápas. Trochu mě však mrzí náš projev ve chvíli, kdy vedeme a můžeme si zápas udělat jednodušší. Připravovali jsme se na to, že se hraje na čistý čas, utkání je dlouhé, abychom si dávali pozor na zbytečné nedovolené zákroky. A my se dopouštíme vysloveně dětských faulů, často na útočné polovině, kdy to není vůbec potřeba, a dostáváme sami sebe pod tlak. Tohle jsou chyby, které by se nám mohly zle vymstít,“ říká poličský trenér František Švec. „Soupeř nebyl v top složení, naše vítězství bylo zasloužené, ale nepřeceňuji ho. Dvakrát po sobě jsme v předešlých sezonách jeli k odvetě s porážkou, teď jsme ve výhodnější pozici, ale série rozhodně není rozhodnutá,“ dodal Švec.

„Polička byla lepším mužstvem a po zásluze vyhrála. Dokázala si lépe připravovat a poté využívat svoje šance. My jsme nehráli úplně špatně, v utkání byly i některé sympatické pasáže, v konečném důsledku to ale na zdramatizování průběhu nestačilo. Naši mladí kluci ještě potřebují nabrat zkušenosti, ale třeba výkon nováčka ve vyřazovacích bojích Honzy Lexmaula je velkým příslibem. Věřím tomu, že přesně tohle je budoucnost Šakalů,“ hodnotil úvodní čtvrtfinále předseda moravskotřebovského klubu Petr Matoušek.

Zdroj: Radek Halva

V dalších zápasech se prosadili očekávaní favorité v duelech Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní (5:2) a Futsal Varnsdorf – Futsal Zlín (8:5). Totální šok se zrodil v zápase PCO Rudolfov – FK Adria Kladno, kde domácí suverén základní části, který v ní nasázel 90 gólů, prohrával ve 33. minutě s osmým celkem dlouhodobé tabulky 0:5 a nakonec senzačně padl 3:6.

CELOSTÁTNÍ LIGA, čtvrtfinále, 1. zápas:

VPS Stavoblock Polička – Šakalí hněv Moravská Třebová 5:2 (3:1). Branky: 4. Jílek, 6. a 16. Jílek, 23. Stejskal, 36. Hynek – 13. Lasovský, 40. Novotný. Rozhodčí: Frajt – Střelec (Daněk). ŽK: 1:0. Chyby: 10:4. Stav série: 1:0. Polička: Kubica – Stejskal, Jílek, Vondra, T. Švec, Mužík, Poul, Hynek. Moravská Třebová: Ehrenbeger – Novotný, Válek, Lasovský, Matocha, Šmerda, Lexmaul.

Další program:

2. zápas: Šakalí hněv Moravská Třebová – VPS Stavoblock Polička (sobota 19. února, 18.00, hala Mohelnice).