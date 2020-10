Další pokračování tučných hodů v podzimní tipovací soutěži Svitavského deníku! Je docela s podivem, že se nenašel ani jediný hráč, který by trefil kompletních deset výsledků.

Hrajte s námi tipligu | Foto: DENÍK

Všechno běží jako na drátkách, body přibývají jedna báseň. Aby měl vedoucí tipař po pouhých šesti kolech, tedy zhruba v polovině soutěže, na kontě pětasedmdesát bodů? To tedy dvacetiletá historie TIP ligy snad nepamatuje. Čím to asi je? Nerodí se překvapení, nebo jsou tipující natolik znalí věci, že je nic nezaskočí? V každém případě se dějství, v němž jedenáct hráčů a hráček jedinkrát minulo, nedá označit jinak než jako mimořádně přívětivé. K určení krále kola byl nutno sáhnout k pomocným kritériím, ta určila, že jako šestá se do listina vítězů zapíše MARKÉTA GREGUŠOVÁ z Nedošína u Litomyšle. Celkovým lídrem zůstal Jiří Frank a zajímavě navýšil náskok. A také v soutěži družstev se začínají lámat rekordy, vždyť třeba Pražáci nyní poskládali 57 bodů.