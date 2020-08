Oba tyto celky o víkendu zvládly prestižní sousedské souboje.

Malohanácké derby potěšilo početnou kulisu pohledným fotbalem a domácí fanoušky i výhrou. Počáteční oťukávání ukončil rychlý útok Jevíčka a faul ve vápně, pokutový kop proměnil Müller – 1:0. Hosté zahrozili střelou Mooze nad, domácí Václavek orazítkoval dělovkou břevno. Pojistku přidalo Jevíčko po hodině hry, přihrávku Sedláčka uklidil do branky Hofman a stav 2:0 se do závěrečného hvizdu rozhodčího nezměnil.

Morašice nasázely také podruhé do soupeřovy sítě pět gólů, to svědčí o jejich útočné síle. Přitom nelze říci, že by cerekvické rivaly kdovíjak drtili, byli ale produktivní. A to hlavně Válek, po proměněné penaltě za ruku se prosadil pěkným obloučkem přes gólmana a po změně stran zkompletoval hattrick. Přidali se i spoluhráči a výsledek vyzněl jednoznačně.

Třetí bitva s přívlastkem sousedská se hrála v Boršově a o poznání lépe z ní vyšla hostující Loučka. Ta vytěžila tři body díky povedeným nástupům do obou poločasů. Domácí měli svoji nejlepší pasáž ke konci první části hry, ale několika možností ke zdramatizování vývoje nevyužili.

Fotbalisté Opatova znovu zabrali v okamžiku, kdy byla jejich situace beznadějná. V Mladějově dostali do poločasu naloženo pět kusů a byť se po přestávce zlepšili k nepoznání a mohutně stahovali, tak dohnat takovou ztrátu je reálně neřešitelné.

Tým Radiměře dal zapomenout na minulý debakl, doma se mu nyní zápas s Janovem povedl výborně a výše výhry je možná překvapivá.

Pozoruhodné bylo drama v Linharticích. Hostující Horní Újezd tam po 45 minutách o tři góly vedl, aby vedení po pauze rychle ztratil, nakonec ale V. Lněnička přece jen zasadil Metře rozhodující ránu.

Borovský Matula otevřel účet zápolení s Hradcem nad Svitavou z prvního pořádného útoku, ale s konečnou platností zlomili domácí odpor protivníka až v závěrečné dvacetiminutovce.

3. kolo:

Radiměř – Janov 3:0

Fakta – branky: 36. Komínek, 57. Ondroušek, 59. Stodola. Rozhodčí: Knoll. ŽK: 2:1. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Radiměř: Škorpík – Valouch, Vach, T. Trnečka, Bubela (80. Satrapa), Šmíd, Ondroušek (85. Elis), Stodola (83. L. Trnečka), Moravec, Komínek, Dvořáček. Janov: Beránek – Zvěřina, Vašinka (78. V. Wejda), Johan (75. J. Chroust), Prudil (20. Kubíček), O. Bureš (78. Hájek), Jirásek (46. R. Chroust), P. Bureš, Boháček, Háněl, Knap.

Boršov – Dlouhá Loučka 0:3

Fakta – branky: 8. a 17. Kolář, 50. Marván. Rozhodčí: Halva. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Boršov: Němec – Hnátek (22. Pokorný), Zomber, Appel, J. Hanák, Vyhnánek (88. Kukol), Havlík (57. Krejčí), Ondrejka (46. Rozsypal), Racl, Burda, Kralovič. Dlouhá Loučka: Rek – P. Křivánek (84. Toman), Marván, Kolísek, Kolář (70. Bouček), Chromý, Crha (8. Charvát), D. Křivánek, Ševčík, Neumann, Korec (73. Ruml).

Mladějov – Opatov 5:3

Fakta – branky: 10. Satler, 21. R. Polák, 27. Kalina, 33. Pánik, 38. Müller – 47. Kalánek, 58. Tůma, 75. M. Polák. Rozhodčí: Holinka. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 5:0. Mladějov: Slezák – Satler, Pánik, Mrázek, Sekanina (68. R. Němec), Paulus, Kalina (89. Marek), P. Němec, Müller, Kudyn, R. Polák. Opatov: Nikolinko – Prokop (55. Košín), Petruň, J. Sedlák, Křivka (46. Tůma), J. Cimburek, Kocanda, D. Sedlák (83. T. Cimburek), Paar, Kalánek, M. Polák.

Borová – Hradec nad Svitavou 4:1

Fakta – branky: 2. Matula, 24. Pazdera, 70. Šmíd, 74. Dědič – 65. Jachan. Rozhodčí: Pivoda. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 2:0. Borová: Paclík – M. Hegr, A. Hegr, Hruška, Křibský, Matula, Šmíd, Radiměřský, Síla, Pazdera, Dědič. Hradec nad Svitavou: Fadrný – Smolej, Nekvinda, L. Zedník, Sirka, Marek, Nedoma, Andrlík, Procházka, Jachan, Richter.

Jevíčko – Jaroměřice 2:0

Fakta – branky: 18. Müller (PK), 55. Hofman. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 3:2. Diváci: 160. Poločas: 1:0. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Václavek, Vašíček, Horák (82. Konečný), Berka, Deutsch, Müller (71. Vykydal), Bartuněk, Sedláček (86. Pospíšil), Hofman (67. Vrbický). Jaroměřice: Procházka – Jakab (56. Štefl), D. Továrek, Gecl, Blaha, Hrbata (56. Batelka), Šebek, J. Valenta (82. Bednařík), Mooz (90. Huppert), Vacula, Švec.

Morašice – Cerekvice 5:1

Fakta – branky: 8. (PK), 25. a 60. Válek, 48. Nádvorník, 79. Chmelík – 66. Šeda (PK). Rozhodčí: Vodák. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Poločas: 2:0. Morašice: Špinar – V. Štancl, Ropek, Chmelík, D. Štancl, Novák, Bureš (46. Štěpán), Nádvorník (74. Klement), Ondráček (60. Tměj), Válek, M. Kopecký (56. Vít). Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Jirout, Šeda, R. Lněnička, M. Lněnička, Netolický (71. Lipavský), Kusý, Horák (80. Částek), Jílek (46. Blajda), J. Vostrčil (88. Lochman), Klesal.

Linhartice – Horní Újezd 3:4

Fakta – branky: 60. a 64. Bubák, 71. Král – 25. a 40. Kladiva, 16. Marek Kusý, 77. V. Lněnička. Rozhodčí: Saňák. ŽK: 4:3. Diváci: 120. Poločas: 0:3. Linhartice: Bednář – D. Škrabal (74. Koutník), P. Kelo, Kryštof, R. Škrabal, Stárek (46. Marek), Andrlík, Bubák, Ondříček, Rek, Král. Horní Újezd: Havlík – Šplíchal, Prokop, Pražan, Beneš (69. Bartoš), Faltys, Marek Kusý, V. Lněnička, Š. Lněnička (61. Pechanec), Svatoš (64. Flídr), Kladiva.