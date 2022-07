Horší vstup do turnaje si nemohli fotbalisté z Laguny snad ani představit, a to nemluvíme o výsledku. Během prvního zápasu proti SK Véska Olomouc se totiž zranil zkušený brankář Vlastimil Mičjan a Pardubice byly odkázány k využití druhého strážce tří tyčí. Tím byl Petr Šmeral, který ale svůj tým proti Olomouci podržel a Laguna i díky němu těsně zvítězila.

První náraz však přišel hned ve druhém kole, kdy svěřenci Luďka Hanče nestačili na Red Team Příbram.

V posledním utkání skupiny musely Pardubice zabrat, aby mohly pomýšlet na postup do další fáze turnaje. To se fotbalistům Laguny podařilo a v zápase proti pražskému celku Fellas vyhráli vysokým čtybrankovým rozdílem a zajistili si postup do osmifinále Českého národního poháru v Plzni.

Laguna slaví titul v Plzni.Zdroj: Malý fotbal

Z útoku do brány

Osmifinále bylo pro pardubický celek spíše rozehráním se před nejtěžší částí dne. Proti ostravským J-elitám si poměrně zastříleli, a díky trefám Rosůlka, Stránského, Rožka, Netušila a pouze jedné obdržené brance si poměrně suverénně zajistil postup do další části turnaje.

Čtvrtfinále proti druhému příbramskému celku se hrálo vyrovnaně a došlo až do pokutových kopů. Ty si lépe natrénovali svěřenci Luďka Hanče a slavili postup do další části, tedy semifinále.

Obrovská komplikace přišla pro Lagunu během semifinálového boje. Náhradní brankář Petr Šmeral se nechal vyloučit a Pardubice tak přišly o svého druhého strážce svatyně. Co teď?

Do „kasy“ se posunul z útoku David Lát a tah to byl až neuvěřitelně úspěšný. V penaltách podržel svůj celek, když jednu chytil.

Finálový boj proti pražskému týmu G.I.C La Plate de Cünde Lát vychytal a po čtyřech brankách svých spoluhráčů mohla Laguna pozvednout nad hlavu titul pro vítěze Českého národního poháru, již podruhé.

Kapitán a manažer týmu Luděk Hanč s pohárem.Zdroj: Malý fotbal

Nečekaný hrdina

Peripetie, kterými si svěřenci Luďka Hanče museli projít jsou až k nevíře, ale radost z vítězství je poté větší. „Hned jsme říkali, že fotbalový pánbůh chtěl takový příběh napsat, o to je to sladší a víc jsme si výhru užili. Kdyby nějaký tým prošel turnajem úplně hladce, nemá takovou radost. Tohle je fakt skvělé,“ usmíval se po finálovém vítězství pardubický hráč David Lát.

Tento nečekaný hrdina si „vylosoval“ Černého Petra a musel zaskočit za své dva spoluhráče v bráně.

„Dvě minuty před koncem semifinále se nechal vyloučit a nebyl nikdo jiný. Vylosoval jsem si špatnou stranu mince a šel do brány. Dohráli jsme semifinále na penalty, kdy jsem jednu ze tří chytil a postoupili jsme do finále. To jsem musel chytat celé, protože Šmeral měl stopku,“ líčil Lát důvod proč musel odchytat finále a následně dodává: „Jako mladší jsem občas chytal letní turnájky, ale jinak vůbec do brány nechodím. Byla to náhoda, že jsem šel jako třetí gólman.“

Výsledky a pořadí:

Skupinová část: SK Véska Olomouc – FC Laguna Pardubice 1:2, FC Laguna Pardubice – Red team Příbram 1:2, BK Roura Fellas Praha – FC Laguna Pardubice 0:4. Osmifinále: FC Laguna Pardubice – J-elita Ostrava 4:1. Čtvrtfinále: FC Union Brdy Příbram – FC Laguna Pardubice 2:2 (0:1 pp.). Semifinále: FC Laguna Pardubice – Ostravský Zábřeh 1:1 (1:0 pp.). Finále: G.I.C La Plate de Cünde Praha – FC Laguna Pardubice 0:3.

Pořadí: 1. FC Laguna Pardubice, 2. G.I.C La Plate de Cünde Praha, 3. Ostravský Zábřeh.