Výhodu domácího prostředí naplno zužitkovali poličští sáloví fotbalisté, když v prvním novoročním turnaji celostátní ligy přehráli shodným výsledkem jak nebezpečný Varnsdorf, tak okresní rivaly z Moravské Třebové, a posunuli se na třetí místo tabulky. Naopak Šakalové navázali na svoje prosincové nezdary a nelichotivou šňůru porážek protáhli na šest, když kromě Poličky nestačili ani na poslední Zlín.

VPS Stavoblock Polička vs. Šakalí hněv Moravská Třebová. | Video: Radek Halva

Polička poskládala na jediný domácí turnaj sezony téměř optimální sestavu a na palubovce to bylo znát. V obou zápasech měla herně navrch a zaslouženě je vyhrála, byť proti Šakalům musela otáčet výsledek a povedlo se jí to především díky dominující dvojici Mužík – Poul. Moravská Třebová odvedla v okresním derby bojovný výkon, propadla však předtím v souboji se Zlínem. Inkasovala snad po deseti sekundách, potom nabrala čtyřgólové manko, které ve druhém poločase zlepšenou hrou skoro smazala (3:4), ale její pokračující hru na riziko soupeř potrestal dalšími dvěma góly.

„V prvním utkání jsme nezachytili začátek a i když se nám podařilo zápas na chvíli zdramatizovat, padli jsme. Druhé zápasy od nás bývají trochu lepší, ale na týmy kvalit Chemcomexu nebo Poličky to nestačí. Víme, kde nás pálí bota, pracujeme na zlepšení a zůstáváme stále plní optimismu. Ono nám nic jiného ani nezbývá,“ glosoval další nevydařený turnaj vedoucí mužstva Petr Matoušek. Příležitost ke zlepšení dostanou třebovští futsalisté nyní v domácí hale v Mohelnici, kde v sobotu 13. ledna hostí Rudolfov (17.00) a Větřní (19.00).

„Před derby s Moravskou jsem kluky nabádal, aby běhavého soupeře nepodcenili a dali si pozor. A jako kdybych to přivolal, uděláme chybu a hned inkasujeme. Navíc jsme v prvním poločase hráli dlouho s pěti fauly. Bylo to celé o dobývání soupeřovy branky, po změně stran jsme nasadili i Tomáše Poula, co je jednoznačně rozdílový hráč, ale měli bychom si poradit lépe i bez něho. Hosté bojovali, což je vždy ctilo, a my jsme měli problém zúročit naši převahu střelecky. Nakonec se to ale díky individuální kvalitě a schopnostem při hře jeden na jednoho povedlo,“ oddechl si trenér Poličky František Švec.

Rovněž úvodní vystoupení proti Varnsdorfu měli jeho svěřenci pod kontrolou a soupeři více méně nabízeli šance pouze vlastními nepřesnostmi při rozehrávce. „Severočeši patří mezi týmy, které umí velmi dobře využívat rychlé protiútoky, takže jsme se chtěli vyvarovat ztrát hlavně v přechodové fázi. To se ne vždy dařilo a Ondra Slaný měl těžké zákroky, ale celkově jsme byli lepší a vyhráli po zásluze,“ dodal Švec. Polička nyní míří do Prahy k náročnému dvojboji Chemcomex – Kladno. „Rádi bychom skončili v první čtyřce po základní části a měli tak výhodu do čtvrtfinále play off,“ vytyčil kouč jasný cíl pro zbývající kola.

Penaltový faul a následně proměněný pokutový kop Jana Bednáře (Polička):

CELOSTÁTNÍ LIGA, 4. turnaj:

VPS Stavoblock Polička – Futsal Varnsdorf 4:1 (2:0). Branky: 7. Trojánek, 11. Vondra, 27. a 32. Bednář – 28. Kučera. Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Zlín 3:6 (0:4). Branky: 25. R. Matocha, 26. Vykydal, 27. Pazdera – 3. a 36. Holík, 18. a 34. Votava, 1. Kolařík, 20. Haloda. VPS Stavoblock Polička – Šakalí hněv Moravská Třebová 4:1 (1:1). Branky: 10. a 28. Mužík, 33. Poul, 40. Formáček – 2. Vogl.

Polička: Slaný – T. Švec, Jílek, Trojánek, Mužík, Formáček, Vondra, Bednář, Mazel, Pulkrábek, Poul.

Moravská Třebová: Kvapil – Novotný, Vogl, Šmerda, Zdržálek, Pazdera, Vykydal, R. Matocha.

Další výsledky: Varnsdorf – Zlín 3:1, Chemcomex Praha – Rudolfov 2:4 a Větřní 3:2, Kladno – Větřní 5:2 a Rudolfov 1:2.

Tabulka po 4. turnaji:

1. PCO Rudolfov 8 6 1 1 30:16 19

2. Chemcomex Praha 8 5 2 1 25:13 17

3. VPS Stavoblock Polička 8 5 0 3 20:12 15

4. Futsal Varnsdorf 8 4 2 2 21:19 14

5. Bombarďáci Větřní 8 3 1 4 19:22 10

6. FK Adria Kladno 8 3 0 5 16:15 9

7. Šakalí hněv Moravská Třebová 8 1 1 6 15:31 4

8. Futsal Zlín 8 1 1 6 13:31 4

Další program:

Polička – Chemcomex Praha a Kladno (sobota 13. ledna, SH Praha-Radotín).

Moravská Třebová – Rudolfov a Větřní (sobota 13. ledna, SH Mohelnice).

