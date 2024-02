Takhle nepovedený poločas poličští fanoušci od svého týmu snad ještě neviděli. Domácí vstoupili do boje svázaní, nervózní, rozháraní. A neprobral je ani inkasovaný gól po pohotovém zásahu hostujícího Votavy z půlící čáry. Celý poločas odehráli v hlubokém útlumu a skóre 1:4 bylo ještě milosrdné.

Teprve po změně stran začala Polička předvádět výkon hodný play off, dostala se do tlaku a měla i výborné příležitosti ke zdramatizování duelu. Když však soupeř dotáhl do gólového konce jeden z četných rychlých výpadů do otevřené obrany, zdálo se, že je za stavu 1:5 „vymalováno".

Ke cti domácích sálovkářů však slouží, že bojovali do úplné konce. A málem se piblížili k zázraku.

Minutu před koncem Jílek snižoval z penalty za ruku na 2:5.

Deset sekund nato dorážkou po kiksu gólmana dával Formáček na 3:5.

A za dalších pár vteřin si domácí futsalisté vynutil šestý faul a devítku! Jílek ji však napálil mimo tři tyče. Pokud by proměnil, bylo by to o branku a chybělo pořád nějakých 35 sekund. Ale kdyby jsou chyby…

Hosté v úplném závěru také promarnili devítku za šestý poličský faul, ale to jim nemuselo vadit. Domů si odvezli vedení v sérii a nutno dodat, že po zásluze.

Trenér Švec: Takhle se play off nehraje

Zklamání se dalo vyčíst z tváří poličských fotbalistů po dohrání úvodního čtvrtfinále. Důvody nečekaného nezdaru však museli hledat jenom u sebe a svého nepovedeného vystoupení. Však také trenér FRANTIŠEK ŠVEC žádné výmluvy nehledal. Byl si vědom toho, že tenhle výkon jeho hráčů nemohl na dobře hrajícího protivníka stačit.

Hodnocení zápasu musíme začít u zcela pokažené první půle. Co se to stalo?

To byl jeden z nejhorších poločasů, co se tady kdy odehrál. Takhle se play off nehraje. Nevím, kde se stala chyba, jestli u mě, nebo někde jinde. Nejdůležitější zápas sezony a my vypadáme, že by nás porazil výběr STS Chvojkovice-Brod. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, že to za nás někdo uhraje. Nedokážu to pochopit.

Zlínu hodně pomohla první branka z poloviny hřiště a vy jste ho potom nedokázali zastavit…

Ano, soupeř dal šťastný vedoucí gól, ale na druhou stranu to byla šikovnost hráče, málokdo by to takhle poslal z půlky do odkryté branky… Ale musíme vidět, že hosté měli spoustu dalších šancí a nebezpečných náběhů, takže to mohl být totální propadák. Naše hra dozadu byla katastrofální, přitom na defenzívě jsme měli náš styl vždycky založený. A navíc jsme v prvním poločase de facto nevystřelili na branku. Všechno bylo do plných, hráli jsme příliš na sebe, ve stoje, soupeř se stačil vracet a přesouvat. Na Zlínu bylo vidět, že jeho hráči jsou vyhecovaní, jdou si za vítězstvím, všude byli dřív, jejich výkon byl výborný a nikterak ho nesnižuji. Ale od nás to prostě bylo špatné.

Ve druhém poločase to od vás byla přece jen jiná písnička, byť porážku neodvrátila…

Je fakt, že ten sport je pěkný v tom, že prohrávate 1:5, dáte na 3:5, tři čtvrtě minuty do konce, kopete devítku a kdybyste ji proměnili, jste v kontaktu… Takže nakonec se to dalo i srovnat, ale my jsme si to ani nezasloužili a pro Zlín by to bylo hodně kruté. Samozřejmě druhý poločas byl od nás lepší, bylo znát, že soupeř se více bál, aby neudělal chybu, škoda, že jsme to nevyužili.



V odvetě příští týden budete odvracet konec sezony. Alespoň na výkonu po změně stran se však stavět dá, že?

Horší první poločas se snad nedá zahrát. Zlín bude ve výhodě, má mečbol, my musíme, bude to znovu i otázka sestavy, nevím, co bude v tomto ohledu za týden. Buď se poučíme z tohoto zápasu, nebo ne a vypadneme. Na druhou stranu, pokud by to hřišti vypadalo takhle, Zlín by si postup zasloužil, protože si za tím šel, zatímco my byli opravdu špatní.