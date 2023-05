Vést o tři branky bylo málo. Kunčina si odvezla z Moravské Třebové jenom bod

I. B TŘÍDA: Oba nejlepší celky skupiny B v uplynulém kole výsledkově nezaváhaly a před očekávanou vzájemnou bitvou na sloupnickém pažitu (neděle, 16.00) tak zůstává všechno otevřené. K jedné změně však ještě dojít může, to za předpokladu, že Žamberk zvítězí ve středeční dohrávce v Jaroměřicích. Potom by se posunul do čela tabulky.

TJ Jaroměřice vs. Sokol Janov. | Foto: FB TJ Jaroměřice