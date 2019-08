SELECT III. TŘÍDA: Premiérové dějství nejnižší okresní soutěže fotbalistů se týkalo deseti z jedenácti účastníků, volný los připadl Kunčině.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

Mužem kola byl sebranický Vojtěch Prokůpek, který se trefil pětkrát a přispěl k osmigólové demolici Třebařova. Domácí tvrz neuhájil jen Koclířov, který od Křenova inkasoval rozhodující branky v závěrečných dvaceti minutách. Týmy z Čisté a Linhartic musely zabrat, aby otočily nepříznivě se vyvíjející duely. V Čisté se o to postaral dvěma trefami ve druhém poločase Petr Čapek. Do osudu utkání na půdě Metry zase významně zasáhl domácí Petr Kelo. Nejprve totiž usměrnil míč za záda vlastního gólmana, potom však proměněným pokutovým kopem nasměroval skóre žádaným směrem ve prospěch svého týmu. Vendolí odvedlo při svém návratu do mistrovských soutěží po několikaleté pauze bojovný výkon, který však pod Cimburkem na premiérové body nestačil. Hosté dohrávali v početním oslabení, čehož trnávecký soupeř využil a ke konci zvýraznil vítězství.