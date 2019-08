Padla totiž v Třebařově, který tím napravil osmigólový debakl z úvodního kola v Sebranicích.

Bez ztráty bodu zůstaly dva celky. Čistá opět potvrdila ofenzivní choutky a v rušném utkání přestřílela Sebranice. Zejména z dlouhých autů hrozila téměř neustále a nebezpečně, ovšem byla to pro ni současně derniéra podzimu na domácím stadionu, kde začíná očekávaná rekonstrukce travnaté hrací plochy. Zbytek první části sezony čistečtí fotbalisté odehrají na cizích hřištích.

Druhým stoprocentním celkem je linhartická Metra, která zatím sbírá spíše upracované výhry, avšak i ty se pochopitelně počítají. Tím spíše z Křenova, odkud se body lehce nevozí. Vše důležité se událo po změně stran, hosté šli o dva góly do plusu a domácí stačili jenom snížit.

Co dalšího zaujalo o minulém víkendu? Nerozhodné bylo měření sil mezi Moravskou Třebovou a Rohoznou, a to nejen, co se konečného výsledku týká, ale také co do počtu udělených červených karet.

Fotbal se v sobotu 17. srpna po několika letech vrátil do Vendolí a na obnovenou premiéru bylo zvědavo na 180 fanoušků. Neodcházeli zklamaní, domácí si poradili s Koclířovem a čtyřgólovým vítězstvím naznačili, že v soutěži rozhodně nehodlají být jenom do počtu.

Svůj volný termín si o uplynulém víkendu vybrali Sokolové z Městečka Trnávky.

Připomeňme, že III. třída se po odhlášení Trstěnice hraje pozměněným systémem podle ligového vzoru, kdy po dohrání klasické dvoukolové základní části každý s každým bude na závěr jara zařazena nadstavbová část. Družstva na 1. – 6. pozici odehrají pět kol navíc ve skupině o postup, na týmy ze 7. – 11. místa čeká stejná porce ve skupině o umístění. „Vstupenky“ do okresního přeboru budou jako obvykle dvě, z postupu se budou radovat dva nejlepší celky po dohrání nadstavbové části.

2. KOLO:

Křenov – Linhartice 1:2 (0:0). Branky: 88. Velička – 68. Bubák, 80. Konečný. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 1:0. Diváci: 41. Moravská Třebová C – Rohozná 1:1 (0:0). Branky: 82. Potáček – 70. K. Moravec (PK). Rozhodčí: Opletal. ŽK: 1:4. ČK: 1:1 (45. Štrajt – 45. Misar). Diváci: 70. Čistá – Sebranice 5:2 (2:1). Branky: 4. a 51. Vomočil, 13. Čapek, 68. Portlík, 89. Padělek – 26. Kalánek, 73. Prokůpek. Rozhodčí: Halva. Hráno bez karet. Diváci: 110. Třebařov – Kunčina B 1:0 (0:0). Branka: 68. Doležal. Rozhodčí: Kaplan. ŽK: 1:1. Diváci: 55. Vendolí – Koclířov 4:0 (2:0). Branky: 13. Čejka (PK), 28. P. Fuchs, 48. T. Hladík, 53. Bublík. Rozhodčí: Kabát. ŽK: 0:1. Diváci: 180.

Pořadí:

1. Čistá (6), 2. Linhartice (6), 3. Sebranice (3), 4. Městečko Trnávka (3), 5. Vendolí (3), 6. Křenov (3), 7. Třebařov (3), 8. Rohozná (1), 9. Moravská Třebová C (1), 10. Kunčina B (0), 11. Koclířov (0).