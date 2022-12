Prvním pozitivem je, že mládežnických celků na Svitavsku neubývá, spíše naopak, například okresní fotbalový svaz registruje jejich za dlouhé roky rekordní počet. Snad to v tomto duchu vydrží co nedéle.

Co se týče výkonů a umístění, jsou dojmy pochopitelně rozporuplné, jak to ostatně v mládežnických kategoriích bývá. Někomu zkrátka akorát dorostl výborný ročník, jinému nikoli, ale to všechno si může třeba hned v následující sezoně srovnat.

Asi nejhvězdnější podzim prožili starší žáci SK Polička, kteří v krajském přeboru pobili veškerou svoji konkurenci doslova na hlavu s nevídanou převahou (skóre 83:3 po deseti utkáních!!). Alespoň nějaká radost pro poličský fotbal by tu tedy byla… Stejně jako pro dolnoújezdský, tamní starší žáci jsou na čele skupiny B krajského přeboru.

Naopak hodně rozpaků zavládlo ohledně dění okolo svitavského dorostu, který na jaře po letech sestoupil z republikové divizní soutěže. Tým U19 se po nevýrazných výkonech zařadil na chvost pardubického přeboru a mladší dorost muselo vedení klubu po několika odehraných kolech ze společné soutěže Pardubicka a Královéhradecka pro nedostatečný počet hráčů odhlásit… Lepší dojem zanechali divizní svitavští žáci, týmy U15 a U14 se usadily v relativně klidném středu tabulky.

Ná následujících řádcích najdete podzimní tabulky všech mládežnických fotbalových soutěží (dorosteneckých a žákovských), v nichž má Svitavsko svoje zastoupení.