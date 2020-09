Polička má potíže se sestavou a zápas proti nebezpečnému Zámrsku je prohloubil, protože ještě do poločasu musela dvakrát nuceně střídat a Navrátil byl z trávníku odnesen na nosítkách. „Přesto jsme první poločas odehráli dobře kombinačně a vytvářeli si šance. Jednu z nich Bureš proměnil, gólů jsme však mohli dát více,“ komentoval trenér Miroslav Kovář. Po nucených střídáních museli do hry naskočit dorostenci a po změně stran začal více hrozit soupeř, tím důležitější z pohledu domácích však bylo, že po centru Mužíka na Stejskala se jim povedlo náskok pojistit. Hosté se však z pokutového kopu dostali na kontakt a až do konce mačkali domácí tým jako citrón. „Druhý poločas byl celkově rozháraný a nakonec musíme být za tři body hodně rádi,“ uznal Kovář.

Největší drama se však na poličském stadionu odehrálo po skončení utkání a nešlo v něm o výsledek, body ani góly, ale o život. Po ukončení zápasu totiž ve středovém kruhu náhle zkolaboval hlavní rozhodčí Oldřich Bleša z Chrudimi. Díky okamžitě zahájené resuscitaci a neprodlenému poskytnutí první pomoci poličským brankářem Ondřejem Slaným a dalšími pohotově reagujícími přítomnými se podařilo zachovat jeho životní funkce do příjezdu posádky rychlé záchranné služby, která si jej převzala do péče a převezla do nemocnice.

Dvě Jurkovy trefy vydláždily svitavskému béčku cestu k vítězstvím nad Žamberkem, který toho ovšem předvedl pramálo a skóre je pro něho vzhledem k obrazu hry ještě lichotivé. „Byl to souboj, ve kterém jsme se s neškodným Žamberkem dlouho trápili vinou neproměňování šancí. Po dvou utkáních bez kloudného zakončení jsme tentokrát měli příležitostí na dva zápasy,“ poznamenal svitavský kormidelník Milan Janko. „Hosté snad na branku ani jednou nevystřelili a vítězství je zcela zasloužené,“ dodal spokojený trenér.

A pak, že se historie nemůže opakovat. Alespoň části. Podruhé na podzim sledovali dolnoújezdští fanoušci gólové třeštění. Proti Přelouči to v srpnu bylo 6:5, nyní s letohradskou rezervou nebylo k takovému výsledku daleko. Domácí tentokrát stihli špatně se vyvíjející zápas „jen“ srovnat a po rozstřelu se museli spokojit se ziskem jednoho bodu. Ono však klidně nemuseli mít nic. „Obě mužstva zapomněla, že ve fotbale je také nutné bránit. Těch situací, které by stálo za to okomentovat, bylo tolik, že se mi zapotila tužka,“ s úsměvem to glosoval sekretář klubu Jan Kabrhel.

Atraktivní přestřelka se na stranu Letohradu začala lámat od stavu 3:3. To nejprve hlavou Dostálek a následně ze sóla Filip zařídili jejich odskočení na 3:5. Následně nedal Šplíchal penaltu, přesto se Újezd ještě vzchopil k náporu. V 87. minutě D. Frank druhý pokutový kop proměnil, aby vzápětí Vrabec propasíroval balon k Mandlíkovi, který se střelou z úhlu postaral o vyrovnání na 5:5. Potom byl úspěšný penaltový exekutor za hrubý faul vyloučen a infarktové újezdské odpoledne završil rozstřel, v němž domácí hráči první tři penalty neproměnili. „Utkání se muselo divákům líbit, hůře na tom byly nervové soustavy. Vedení mužstva má čas na přemýšlení, jak to udělat, abychom nedostávali tolik laciných gólů. Osmnáct kusů za šest utkání je přece jen dost,“ uvedl Kabrhel.

6. kolo:

Svitavy B – Žamberk 2:0 (1:0)

Branky: 26. a 48. Jurka. Rozhodčí: Pecina. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Svitavy B: Cabal – Kyncl, A. Novák, Zvára (87. Škeřík), Bednár, Bartoš, Škáva (82. Škranc), Hýbl (56. Kuda), Jurka, Jukl, P. Juřík.

Polička – Zámrsk 2:1 (1:0)

Branky: 37. Bureš, 70. Stejskal – 80. Novák (PK). Rozhodčí: Bleša. ŽK: 1:1. Diváci: 144. Polička: Slaný – Jakub Mužík, Pavliš, Jílek, Andrle, Klein, Navrátil (14. Zahoran, 55. Škacha), T. Švec, Bureš, Stejskal, Dobeš (41. Krejčí).

Dolní Újezd – Letohrad B 5:5 (2:2), PK 2:3

Branky: 17. a 87. (PK) D. Frank, 24. a 46. Štarman, 89. Mandlík – 22. Trnka, 33. Procházka, 53. Krejčí, 68. Dostálek, 72. Filip. Rozhodčí: Štěrba. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (90. D. Frank). Diváci: 162. Dolní Újezd: Pravec – Mokrejš, Dvořák, M .Vomáčka, Šplíchal – Vrabec, Kalánek (68. R. Vanat), Drahoš, Štarman (79. J. Vomáčka) – D. Frank, Mandlík.

Další výsledky:

Přelouč – Načešice 1:1 (1:0), pen. 4:2. Branky: Oliva – Tlapák. Vysoké Mýto B – FC Jiskra 2008 8:1 (4:0). Branky: Sedlák 4, Podmajerský 3, Benda – Krejčí z pen. Tatenice – Ústí nad Orlicí B 1:2 (0:1). Branky: Soukop – Pinkava, Karlík.

Utkání Rosice nad Labem – Libišany bylo odloženo z důvodu pozitivního testu na koronavirus v klubu TJ Sokol Rosice nad Labem.