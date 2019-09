I. B TŘÍDA: Nula ku třem. Sobota v nejnižší krajské fotbalové soutěži se z pohledu regionálních zástupců nesla ve znamení tohoto nepříznivého brankového poměru.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Velmi nemilé to bylo především v případě Opatovce, který padl na domácí půdě a byla to jeho třetí porážka ze čtyř kol. „Opět jsme doplatili na svoji střeleckou potenci, lépe řečeno impotenci. Ve vyrovnaném utkání se jako první trefil hostující Pokorný po individuální akci. Ve druhé půli zvyšoval stejný hráč po rohovém kopu a definitivní podobu výsledku určil Procházka z rychlého brejku, když náš tým vrhl všechny síly do útoku,“ uvedl k duelu klubový sekretář Tomáš Telecký. Opatovec po kanonádě proti Sloupnici v následujících dvou kláních neskóroval.