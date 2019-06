I. B TŘÍDA: Deset branek, to se divákům musí líbit, Zvláště v utkání, ve kterém, jak se říká, „o nic nejde“. Což byl případ zápolení mezi dolnoújezdskými a libchavskými fotbalisty. Vítězně z něj vzešlo domácí béčko, které duel zlomilo ve svůj prospěch za stavu 3:3.

Hostům nepomohl ani Rábův hattrick, i tak dotahovali a teprve trefa mladíka Jirečka z 88. minuty znamenala s definitivní platností tři body pro domácí celek. „Fotbal se hrál bezstarostný, diváci viděli deset gólů. Samozřejmě současně viděli také mnoho chyb, bez nich by ani tolik branek nepadlo. Publikum si jistě přišlo na své a fotbalové odpoledne uběhlo v příjemném duchu,“ poznamenal k zápasu s nadhledem újezdský sekretář Jan Kabrhel.



Závěr mistrovských soubojů je z pohledu Svitavska zajímavý a důležitý především s ohledem na snahu Janova o záchranu v soutěži. Čtyřiadvacáté kolo nabídlo v nedělním odpoledni v tomto směru závan mírného optimismu, po vítězství ve Sloupnici nabyly jeho naděje reálnějších obrysů, jakkoli je situace neustále tíživá. Celkově to bylo pro svitavský region kolo výsledkově neobyčejně příznivé.



SLOUPNICE – JANOV. Hosté ještě dýchají. Sice už byli skoro „na kyslíkovém přístroji“, ale vítězstvím na půdě soupeře se přiblížili ke dvanáctému Žichlínku na rozdíl jediného bodu. Rozhodující byla Hegerova trefa z 59. minuty, těsný náskok pak Janov dokázal udržet.



POMEZÍ – ŽICHLÍNEK. Snad aspoň závěr jara bude v podání týmu z Pomezí veselejší než jeho průběh. Utkání měli domácí pod kontrolou, náskok si začali budovat dvěma trefami v prvním poločase, po pauze proměnili v rychlém sledu dvě penalty a dohráli v klidu.



ŘETOVÁ – OPATOVEC. Utkání bez brankových příležitostí skončilo zaslouženou remízou. Největší příležitost měli hosté, ale i ta skončila v 55. minutě na tyči, takže zápas došel do penalt a v těch byl úspěšnější Opatovec, který může slavit záchranu v soutěži.



MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B – LANŠKROUN B. Souboj rezerv přinesl bojovný fotbal dobré úrovně. Vedoucí a nakonec i vítězný gól Slovan si připsal po hodině hry Polák, který prožil výjimečný víkend , vždyť o den dříve výrazně přispěl k výhře áčka v České Třebové.