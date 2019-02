Svitavy – První únorovou sobotu zahájily fotbalové celky ze Svitav a Litomyšle herní část přípravy na jarní boje v krajském přeboru. I když oba soupeři nenastoupili v optimálním složení, tak střetnutí účel splnilo.

Fotbalová příprava: Svitavy vs. Litomyšl | Foto: Eduard Hromadník

Co se týče nových tváří, nic převratného se nestalo. Za hosty se v útoku představil jejich odchovanec Pešek (naposledy Česká Třebová), domácí zkoušeli Škrance z Radiměře.



Fotbalovější byli po většinu času hráči Jiskry, zejména v úvodní dvacetiminutovce to bylo patrné a z několika šanci se ujala ta po samostatném úniku Folty. Svitavští postupem času hru vyrovnávali, ale nevyšel jim nástup do druhého poločasu, kdy po akci Hromádky tečoval M. Čížek míč za Cabalova záda do vlastní sítě. Hosté prostřídali tři brankáře, dva z nich nakonec dohráli zápas v poli, ale domácí stačili výsledek jenom zkorigovat zásluhou D. Juříka, který se dostal v pokutovém území k míči a jeho oblouček zapadl k tyči. Ke konci byly příležitosti na obou stranách, ale bez užitku.

TJ Svitavy – Jiskra Litomyšl 1:2 (0:1)

Branky: D. Juřík – Folta, vlastní.

Svitavy: Jílek (Cabal) – J. Novák, M. Čížek, Špička, Horák, Škáva, Chlup, Bartoš, D. Juřík, Scheib, Leinweber (J. Jukl, Chlup, Svoboda, Škranc, F. Čížek). Litomyšl: Malý – Blajda, Tomšů, Štoudek, Jireček, Folta, Kundera, Kristek, Hromádka, Zeman, Pešek (Koukola, Kačer).