Finálové turnaje jedenáctého ročníku Planeo Cupu – Poháru mládeže FAČR startují o tomto víkendu 29. a 30. dubna ve Vysokém Mýtě. Pikantní je, že hned na zahajovacím turnaji pro kategorii U13 se v základní skupině utkají dva nejslavnější české kluby Sparta a Slavia, přičemž sešívaní budou obhajovat prvenství z loňského roku. Pardubický kraj bude ve finálovém klání zastupovat FK Pardubice.

Ve Vysokém Mýtě se utká 24 nejlepších družstev kategorie U13. | Foto: Planeo Cup

V letošním ročníku zavítá finále Planeo Cupu – Poháru mládeže FAČR jak do osvědčených míst, jako jsou Vysoké Mýto, Uničov nebo Benešov, také do nových lokalit, mezi které patří Hlučín, Kuřim a Varnsdorf. Snahou pořadatelů je přivést finálové turnaje, které jsou pro většinu týmů vrcholem sezóny, do nových míst, kde se dlouhodobě věnují mládežnickému fotbalu.

Vysoké Mýto je tradičním dějištěm finálových turnajů a stejně jako loni, tak i letos přivítají na východě Čech nejlepší týmy v kategorii U13. A los si pořádně zašpásoval s velkými favority prakticky všech finálových turnajů Spartou a Slavií. Obě pražská S se ocitla ve Vysokém Mýtě ve stejné základní skupině a může se snadno stát, že jedno z velkých jmen českého fotbalu bude chybět ve Zlaté skupině, v níže se hraje o medaile. Tím spíš, když do duelu obou pražských klubů ještě zásadním způsobem vstupuje Zbrojovka Brno. Letos totiž hrají v U13 týmy z loňské kategorie U12, v níž právě Zbrojovka slavila vítězství ve finálovém turnaji. A ve Vysokém Mýtě se brněnský tým ocitl v základní skupině právě se Spartou a Slavií. Jeden z favoritů si tak bude muset na Zlatou skupinu nechat zajít chuť.

Ve Vysokém Mýtě se utká 24 nejlepších družstev kategorie U13.Zdroj: Planeo Cup

FK Pardubice se ve Vysokém Mýtě jako jediný tým z Pardubického kraje může těšit na domácí prostředí. V loňském ročníku se mladým pardubickým fotbalistům dařilo, když se prosadili do Zlaté skupiny, aby nakonec obsadili velice pěkně sedmé. místo. Jejich nástupci tak budou mít těžký úkol, aby na své předchůdce dokázali navázat další účastí mezi elitní osmičkou.

Je potřeba zmínit, že i letos se do jarních bojů probojovalo napříč kategoriemi mnoho fotbalových „trpaslíků“, jako jsou např. Bojkovice, Nemošice, Choceň, Ivančice, Vestec. Hráči těchto týmů se můžou těšit na zvučnější soupeře, například Spartu Praha, Slavii Praha, Bohemians Praha, Baník Ostrava, Slovan Liberec a další.

„Jde o úžasný projekt, pro samotné děti i jejich rodiče. Oni na účast v turnaji jistě nezapomenou do konce života. Sám jsem se v minulosti zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, entuziasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly. A stejně byl na místě také občas obrovský smutek, což také k fotbalu patří, nejen k tomu mládežnickému. Někteří hráči z věkové kategorie U13 se už objevují v žákovské lize nebo krajských reprezentacích, a pokud uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál, a nakonec se mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie U15. Přeji všem, kteří se letošního turnaje Planeo Cupu - Poháru mládeže FAČR zúčastní, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl kouč reprezentační jednadvacítky Jan Suchopárek po losování.

Ve Vysokém Mýtě se utká 24 nejlepších družstev kategorie U13.Zdroj: Planeo Cup

Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů čítající více než 18.000 hráčů a hráček se v každé věkové kategorii probojovalo do finálového turnaje 24 nejlepších týmů. Ty byly rozlosovány do čtyř základních skupin, v kterých mezi sebou zabojují o postup do zlaté, stříbrné a bronzové skupiny. Ze zlaté skupiny pak vzejde vítěz dané věkové kategorie.

„Již předkola Planeo Cupu byla nesmírně napínavá a všichni se moc těšíme na to, co přinesou finálové zápasy mezi nejlepšími týmy z celé republiky.“, říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo. „Jsme hrdi, že můžeme být součástí rozvoje mladých fotbalových talentů a pomáhat mnohým z nich do začátku jejich sportovní kariéry. Stovkám dětí i jejich rodičům Planeo cup přináší úsměv na tváři a jsme proto rádi, že je značka Planeo titulárním partnerem této významné sportovní akce,“ dodává.

Ve Vysokém Mýtě se utká 24 nejlepších družstev kategorie U13.Zdroj: Planeo Cup

Kromě špičkového fotbalu daných věkových kategoriích se mohou všichni účastníci opět těšit na mnoho fotbalových osobností, které každoročně na turnaje dorazí. Letos mezi nimi bude na některém z turnajů i Martin Vitík, opora reprezentačního týmu do 21 let a hráč AC Sparta Praha, který je oficiální tváří aktuálního ročníku.

Na zápolení fotbalových týmů kategorie U13 se můžete do areálu SK Vysoké Mýto přijít podívat v sobotu od 9.30 a v neděli od 8.30. Celý turnaj vyvrcholí v neděli odpoledne, slavnostní ceremoniál je plánován na půl pátou.