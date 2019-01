Svitavy – Dva postupy v sobotu, další dva v neděli. Druhé kolo krajského fotbalového poháru vyšlo celkům ze Svitavska náramně a do čtvrtfinále této soutěže postoupily hned ve čtyřech.

Atraktivní měření sil sledovali diváci ve víkendovém tropickém počasí v našem regionu ve druhém kole Poháru hejtmana Pardubického kraje. Zástupci Svitavska z nich vyšli výborně.

Svitavy – Lanškroun 4:2

Oproti původním informacím se utkání odehrálo na hlavním hřišti a je zbytečné dodávat, že za velkého vedra. Domácí měli dobrý vstup do zápasu, v první slibné šanci nebezpečně pálil Kala a potom už udeřilo. Ve 12. minutě poslal Ovad dlouhý pas na Jukla, ten našel ve vápně Filipa, jehož střelu gólman pouze vyrazil a pohotový Novák dal na 1:0. O chvilku později se po rohu Filipa prosadil hlavou Ptáček a zvýšil svitavské vedení. Hosté poprvé vážněji zahrozili z trestného kopu, který přizvedla zeď a Kavalír tahal míč zpod břevna. Následovala pauza na občerstvení a po ní se domácí vrátili jako vyměnění. Přestalo se jim dařit a další minuty patřily soupeři. Hostovský nejprve křížnou střelou snížil a v závěru poločasu využil nedorozumění středu svitavské obrany s Kavalírem a srovnal.

Po přestávce se domácí vrátili ke své hře z úvodu utkání a byli lepším mužstvem. Naráželi ovšem na střídajícího brankáře Langra, který se překonával a třeba v 59. minutě bravurně kryl jak ostrou ránu Veselského, tak Novákovu dorážku. Cestu za jeho záda našel až ze závaru Frolo a Svitavy opět vedly – 3:2. Pojistka na výhru a postup přišla v 76. minutě, kdy Válek poslal dlouhý balon dopředu na Filipa, ten ho hlavou prodloužil na Ptáčka, který se sám před gólmanem nemýlil. V závěru střetnutí pak Svitavští rozjeli festival vyložených šancí a ty v podání Ptáčka, Frola, Filipa i Nováka doslova volaly po dalších gólech, ty se však nedostavily. Lanškroun ve druhém poločase nepředvedl skoro vůbec nic.

„Myslím, že jsme zvítězili zcela zaslouženě. S výjimkou úseku dvaadvaceti minut v první půlce, kdy jsme po přerušení hry odpadli, jsme byli lepší a soupeře vcelku jednoznačně přehrávali. Některé naše akce byly opravdu pěkné a nebýt výtečných zákroků hostujícího brankáře, mohl být výsledek ještě vyšší," pochvaloval si utkání vedoucí družstva Oldřich Palla.

Branky: Ptáček 2, Novák, Frolo – Hostovský 2. Rozhodčí: Růžička. Poločas: 2:2. Svitavy: Kavalír (46. Cabal) – Kala, Czehowský, Petrila (55. Kroulík), Jukl (61. Juřík) – Novák, Čížek (46. Válek), Ovad (55. Frolo), Veselský – Ptáček, Filip.

Polička – Česká Třebová 1:1 (PK 3:2)

Před necelou stovkou diváků byl k vidění vyrovnaný fotbal, ve kterém padaly branky až ve druhém poločase. Nejprve se v 59. minutě po pohledné kombinační akci domácího mužstva trefil pohotově k tyči V. Král – 1:0. Nicméně hosté si ke konci utkání vytvořili optický tlak a zaslouženě vyrovnali brankou Peška ze 70. minuty, jenž také zamířil přesně k tyči. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější poličští hráči především díky famóznímu výkonu Slaného, který zneškodnil hostům hned tři penaltové pokusy. Jejich sled byl tento: Kukla nedal, Stejskal 1:0, Urbanec nedal, Poul 2:0, Rataj 2:1, F. Švec 3:1, Novotný 3:2, V. Král nedal, Abt nedal.

„Vzhledem k tomu, že jsme zápas odehráli v dost kombinované sestavě, jsem byl s naším výkonem vcelku spokojen. Zahráli jsme slušně, i když o generálně se příliš hovořit nedá, protože za týden bude sestava jiná. Třešničkou je postup do dalšího kola, na něm měl velkou zásluhou Ondra Slaný, který tým podržel v rozstřelu, ale i ve hře," hodnotil duel kouč Jiří Valta.

Branky: V. Král – Pešek. Rozhodčí: Jačisko. Poločas: 0:0. Polička: Slaný – Vondra (46. V. Král), Jílek, Poul, Klein – Kučera (64. Dobeš), Andrle (71. F. Švec), Navrátil, Netolický – Mužík, Stejskal.

Cerekvice – Litomyšl 2:4

První poločas nabídl z obou stran ofenzivní partii s řadou šancí. Skóre se poprvé měnilo ve 13. minutě, kdy Urban dobře rozehrál trestný kop, L. Severa vrátil míč před branku a J. Paclík měl snadnou pozici, jelikož cerekvická obrana jen přihlížela – 0:1. Vyrovnání měl na noze vzápětí Hovorka, jenže ve výborné pozici minul. A tak znovu udeřila Jiskra, když agilní L. Severa poněkolikáté unikl obráncům po pravé straně a z jeho přihrávky „do ohně" těžil opět J. Paclík. Domácí se dočkali ve 42. minutě, když nedůrazné počínání litomyšlské defenzivy potrestal Růžek. Ještě do poločasu to však bylo znovu o dvě branky zásluhou Štoudka, jenž se nejlépe zorientoval ve skrumáži po rohovém kopu.

Po změně stran šla úroveň hry rapidně dolů, což bylo zapříčiněno celkem deseti střídáními, která trenéři provedli a plynulost utkání tím byla narušena. Navíc místy přibylo i nervozity, rozhodčí Komínek rozdal devět žlutých karet. V 66. minutě se zdálo, že Slavoj zdramatizuje vývoj, když si po Uherově akci srazili hosté míč do vlastní sítě – 2:3. Ovšem hned za další dvě minuty hlavičkoval po standardní situaci přesně Štoudek a pojistil výsledek. Bylo to také vlastně to poslední, co bylo v utkání zajímavého k vidění. „Chtěl jsem, aby hráči vzali tento zápas už jako mistrovský, což částečně platilo pouze v prvním poločase. Jsem rád za výhru, ale o naší skutečně výkonnosti více napoví až první soutěžní duel za týden s Pardubičkami," řekl trenér Jiskry Pavel Švec.

Branky: Růžek, Uher – J. Paclík 2, Štoudek 2. Rozhodčí: Komínek. Poločas: 1:3. Cerekvice nad Loučnou: Mikulecký – Pachta, Kříž, M. Šeda (73. R. Pražák), Jetmar (82. Kysilka) – Růžek, Hovorka (70. Brychta), Lorenc, F. Pražák (52. Uher), R. Šeda (80. Jelínek) – P. Malý. Litomyšl: M. Malý – Urban, Štoudek, J. Hašek, Vomočil (52. Krejbych) – L. Severa (72. Karal), Kundera, Kristek (81. Lněnička), Janoušek (62. Tauer), J. Paclík – Zeman (68. Lím).

Semanín – Pomezí 1:4

Hosté byli po celý zápas lepším mužstvem a od začátku šli za splněním postupového cíle. Pomohl jim rychlý vedoucí gól M. Nespěšného a potom udávali tempo hry. Na další vyjádření své převahy čekali do druhého poločasu, když se po chvilce trefil Ehrenberger a následně předvedl Leinweber ve dvou případech, že bude pro ofenzivu Pomezí vítanou posilou. Mezi jeho trefy se vešla i semanínská kosmetická korekce výsledku.

„Pro nás to byla především příprava, protože stále hledáme optimální sestavu a chceme, aby si hráči zvykali na herní systém, jakým bychom se rádi prezentovali. Zkoušíme různá řešení, abychom měli alternativy a věděli, s kým můžeme na který post počítat," shrnul význam pohárového utkání trenér Vítězslav Kotásek. „Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na hrbolatý terén a velké horko. Bylo potřeba hrát takticky a hospodařit se silami. Sehráli jsme dobré akce s přihrávkami na nabíhající hráče, které soupeř nestačil zachytávat a my je dokázali dotáhnout do gólového konce," byl spokojen kouč Kotásek.

Branky: Bednár – Leinweber 2, M. Nespěšný, Ehrenberger. Rozhodčí: Beneš. Poločas: 0:1. Pomezí: Křemenák – Kotouček, Mička, Čejka (32. L. Roušar), Pořízka – Krajíček, J. Nespěšný (75. Svoboda), Ehrenberger, Jožák – M. Nespěšný, Leinweber.

Program 3. kola

SKUPINA SVITAVSKO – ÚSTECKO:

Pomezí – Polička

Litomyšl – Svitavy

Úřední termín je středa 26. srpna se začátkem v 18 hodin (možné jsou individuální změny).