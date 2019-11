SOKOL OPATOVEC

Desáté místo a zisk patnácti bodů, to určitě není naplnění předpokládaných ambicí.

„Spokojen být nemohu. Měli jsme uhrát o šest až devět bodů více, a to i v situaci, kdy jsme mužstvo skládali za pochodu,“ konstatoval trenér JIŘÍ VALTA.



„V některých utkáních jsme zůstali za očekáváním. V Dolním Újezdu nebo v Libchavách jsme měli bodovat. Tím, jaký jsme dali dohromady tým, jsme si na sebe současně upletli bič. Každý soupeř se na nás připravil, chtěl se vytáhnout, pořádně se vyhecoval. A my si s tím ne vždycky poradili. Značné rezervy jsme měli v obou šestnáctkách, tam nás ostatní celky často předčily v důrazu a důslednosti,“ je si vědom Valta.



„Je samozřejmé, že příchodem hráčů, jakými jsou Ivo Svoboda, Martin Brůna a další, jsme získali na fotbalovosti a ve většině zápasů jsme to byli my, kdo tvořil hru. Na druhou stranu to však někdy vedlo k tomu, že jsme chtěli hrát fotbal, který nebolí, a to v I. B třídě nejde,“ poznamenal Valta.



„Asi jediný duel, v němž jsem byl po celých devadesát minut s naším projevem spokojen, byl v Moravské Třebové, jinak jsem vždy viděl spíše nedostatky,“ připomněl trenér vítězství 2:0. „Je ale nutno dodat, že mě příjemně překvapila úroveň I. B třídy. Týmy jako České Heřmanice, Kunčina či Letohrad B mají sílu a kvalitních utkání bylo docela hodně.“



„Přes zimu se budeme snažit dobře potrénovat, to je základ. Jak už jsem řekl, myslím, že fotbalistů máme v kádru poměrně hodně. I s ohledem na budoucnost však musíme uvažovat o jeho omlazení. Budeme se také muset poohlédnout po hráčích, kteří nám na hřiště vnesou rvavost a odolnost, jednoho dva kluky tohoto typu bychom uvítali,“ netají se opatovecký trenér.