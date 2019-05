Asi nejvíce mrzela porážka dolnoújezdského trenéra Tomáše Abta a jeho tým. Promarnil totiž možnost opustit sestupovou příčku.

Choceň – Litomyšl 1:1 (PK 5:4)

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: Proti Litomyšli jsme odehráli dobré utkání. O vítězství jsme přišli před koncem zápasu po menším zaváhání. Zápas jsme měli ale již rozhodnout mnohem dříve. Vytvořené šance jsme nedokázali proměnit v dvougólové vedení a to se nám nakonec stalo osudné pár minut před koncem, kdy hosté z ojedinělé akce vyrovnali. Mužstvo musím pochválit za snahu a pracovitost.



Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V zápase v Chocni nám sice nebylo možno upřít snahu změnit nevýrazné výkony, avšak stále vyhlížíme z naší strany kvalitní utkání. Měli jsme výraznou převahu, ale snažení většinou končilo třicet metrů před brankou soupeře a do vyložených šancí jsme se nedostávali. Nemáme v současnosti nikoho, kdo by dokázal týmu pomoci individuální výkonem a kdo by nám začal vracet ztracené sebevědomí.

Moravská Třebová – Lanškroun 1:2

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Od začátku se hrálo výrazně bojovné utkání, hodně soubojové, v prvním poločase bezbrankové. Nám se dařilo nepouštět Lanškroun do šancí, sami jsme se ale také dostali pouze k pár závarům. Po přestávce pokračovala hra ve stejném duchu, problém však nastal v tom, že hostující Ptáček po jednom z protiútoků skóroval, přestože se tato situace dala zastavit. My jsme se snažili vyrovnat, tlačili jsme, měli dost standardek, ale míč do branky neprotlačili, naopak hosté po jedné z ojedinělých a spíše náhodných akcí zvýšil svoje vedení. Ještě předtím za stavu 0:1 jsme měli zahrávat pokutový kop a rozhodčímu mám velmi za zlé, jak tento moment posoudil. Ze závěrečného tlaku jsme po krásném přímém kopu Bednáře vytěžili kontaktní gól a potom tam ještě byl nepřímý kop z hranice malého vápna, který jsme neproměnili, což je však proti jedenácti bránícím hráčům hodně těžké. Myslím si, že duelu by více slušela remíza, my jsme v oslabeném složení opět s několika hráči béčka neodvedli špatný výkon, ale soupeř byl šťastnější, protože zvládl gólově vyřešit dvě klíčové situace.



Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Na utkání jsme se dobře připravili. Věděli jsme, že domácí se budou chtít před svými fanoušky vytáhnout. Do první vážnější akce se dostal Krejsar, Třebovští zahrozili hlavičkou Poláka, ale poločas skončil bez gólů. Vstup do druhé půle se nám povedl, domácí zapomněli na Ptáčka a ten dal náš úvodní gól. Z brejkové akce jsme potom skóre navýšili po pěkné kombinaci. Domácí pochopitelně vrhli síly do ofenzivy, komplikace přišla po přímém kopu, kdy míč skončil v šibenici. V závěru šlo o to, abychom neudělali zbytečnou chybu. Těsně před koncem pak Třebová zahrávala nepřímý kop z malého vápna, ale hradbu těl neprostřelila. Jinak mohu říci, že šlo o vyrovnané utkání.

Dolní Újezd – Česká Třebová 0:3

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Jednalo se o zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. Do první velké šance se sice dostali hosté, ale potom jsme je dostali pod tlak, vytvářeli si slibné možnosti, ale shořeli na jejich proměňování. I vinou nastřelené tyčky a zákroků brankáře. Začátek druhé půle nám nevyšel, udělali jsme chybu, kterou Grepl střelou z hranice šestnáctky potrestal a inkasovaný gól nás úplně rozhodil. Dá se říci, že jsme se z něho už nevzpamatovali. Naopak soupeře to nakoplo a po druhé brance, kterou vstřelil po tečovaném trestném kopu, bylo o zápase prakticky rozhodnuto. Za druhý poločas vyhrála Česká Třebová zaslouženě, pokud bychom ale využili naše příležitosti z prvních pětačtyřiceti minut, mohlo všechno vypadat jinak. Je to obrovská škoda.



Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Výsledek úplně nekoresponduje s průběhem zápasu. Domácí si v prvním poločase vypracovali několik gólových situací, ale podržel nás brankář. Do druhé půle jsme změnili prostor presinku a zanedlouho využili rychlý protiútok zakončený agilním Greplem. Tento moment sebral domácím nadšení z úvodu utkání a začali jsme mít více ze hry. To vedlo k dalším brankám a nakonec k parádnímu výsledku z venkovního utkání.

Chrudim B – Svitavy 2:1

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Sehráli jsme výborné utkání. Jestli v předešlých kolech byl náš věkový průměr velmi nízký, tak v tomto případě to byl na krajský přebor dospělých už v dobrém slova smyslu extrém. Zvolili jsme rozestavení i taktiku tak, abychom to co nejlépe posadili podle kádru, který nastoupil. Myslím, že se to povedlo na jedničku. V první půli jsme několikrát zahrozili po křídelních akcích, ale střelecky jsme úspěšní nebyli. Po pauze Svitavy skórovaly, tato branka nás však nepoložila a pokračovali jsme dále ve své hře. Po vyrovnání začalo vše s blížícím se závěrem směřovat k penaltovému rozstřelu a my chystali variantu s výměnou Adámka za Kudláčka. Poté ale přišel náš roh, soupeřův odkop a Kudláčkův dlouhý nákop na Filipa Holečka, který Jílka chladnokrevně přehodil. Doslova v samotném závěru tak přichystal nával radosti a euforie pro lavičku, naše hráče a fanoušky, protože chvíli po rozehrávce ze středového kruhu pískal sudí Braun konec utkání. Podali jsme zodpovědný výkon, podložení bojovností, herní disciplínou a vysokou morálkou a ukázalo se, že toto je správně nastolená cesta a že naši mladí hráči rostou díky takovým zápasům před očima.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Po krátkém vzájemném počátečním oťukávání jsme převzali iniciativu a byli až do padesáté minuty, kdy jsme vstřelili po rohovém kopu vedoucí branku, lepším týmem. Od tohoto momentu jako bychom se však zalekli možného vítězství, přenechali aktivitu domácím a ti zákonitě začali naši branku velmi vážně ohrožovat. Což také vedlo k vyrovnávací brance. Ani toto nás bohužel neprobralo, nadále jsme se museli bránit nebezpečným útokům a když to již vypadalo, že dojde k penaltové loterii, přišel v posledních vteřinách dlouhý nákop domácího brankáře, na který si mezi dvěma našimi obránci naběhl „nejsilnější“ muž na trávníku a povedeným lobem zajistil Chrudimi vítězství.