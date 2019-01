Svitavy – I když to v pátek 2. dubna po ránu nevypadalo, tak se nakonec druhé jarní kolo okresního přeboru fotbalistů sehrálo téměř kompletní.

Začátek zápasu rozhodl o vítězství hostujících hráčů z Janova na hřišti Opatova. | Foto: Deník/ Radek Halva

Jenom v Kamenné Horce seznali, že terén není pro duel se Sokolem Bystré ve způsobilém stavu.

Asi nejlepší fotbal byl k vidění v Mladějově, kam si pro porážku 2:4 dojela Moravská Třebová B a v přetahované o špici tak zaznamenala nepříjemnou ztrátu. Přitom o poločase vedla, ale Tatran se nevzdal, vyrovnal a proti početně oslabenému soupeři poté dvěma dalšími zásahy rozhodl o vítězství, které je pro něj vzhledem k nevídané vyrovnanosti pořadí nesmírně cenná. Každý bodík se počítá, tím více proti rivalovi z popředí.

Namále měly i vedoucí Sebranice, které sedmdesát minut trápila Kunčina, ale obavy dvou stovek fanoušků zažehnal střelec Jan Karlík, který si hřiště pronajal sám pro sebe. Nasázel pět gólů a lídrovi zajistil zvýšení náskoku.

Velký pozor na Janov! Šest jarních bodů při skóre 5:0, to je vizitka celku, který by mohl hlasitě promluvit do bojů v horních patrech tabulky. Pro tři body si dojel i do Opatova a formu tedy má, jak se zdá, velice dobrou. V sobotu přivítá Sebranice a to je další výzva.

Na opačném pólu to vypadá, že se Třebařov definitivně smířil s rolí otloukánka. Předposlední Horní Újezd mu nasázel tři góly a domácí bez nejlepšího střelce Maleňáka, jenž odešel do Rychnova, těžko budou hledat nějaké stéblo, kterého by se ještě zachytili.

Dalším ohroženým z chvostu přeboru se tentokrát vcelku dařilo. Mimo Horního Újezdu zabrala i Radiměř, která vybojovala důležité vítězství na půdě Čisté. I Dlouhá Loučka nutně potřebovala tři body a v derby s Jevíčkem je „urvala“, na čemž měl hlavní zásluhu Jakub Marván, když jeden gól dal sám a druhý připravil.

Poprvé na jaře zabodovalo také béčko Dolního Újezdu a plichta v Jaroměřicích určitě není pro tento tým k zahození.