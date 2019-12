Po dohrání základní části se tedy „trojka“ rozdělí podle ligového vzoru na dvě nadstavbové skupiny (1 – 6 a 7 – 11) a přidá si pět kol.

Tato novinka však nic nemění na tom, že garantována jsou opět dvě postupová místa do okresního přeboru. A na ta se v dosud sehraných čtrnácti dějstvích, v nichž padlo celkem 271 branek, vykrystalizovali tři významní uchazeči.

TRIO A NIKDO VÍCE?

Linhartice, Městečko Trnávka a Čistá, to je trojlístek, ve kterém se s největší pravděpodobností skrývají budoucí postupující. Ještě tak možná čtvrtá Rohozná je schopná v případě vydařeného jara favority pozlobit, manko zbytku startovní pole je však výrazné, byť střed tabulky je hodně našlapaný.

Hráči v okresní III. třídě byli na podzim „hodní“. Pět z nich nasbíralo čtyři žluté karty, což je maximum, červených padlo devět a nikdo ji neviděl vícekrát.

Na čele přezimuje linhartická Metra, která se prezentovala asi nejstabilnější formou, průběžně druhá Trnávka má výhodu jednoho jarního duelu k dobru, třetí Čistá zase bude mít na jaře aktivum, že základní část bude dohrávat na domácím trávníku, což může sehrát důležitou roli v její prospěch. Může, ale nemusí.



Mimochodem o vyrovnanosti tohoto tria svědčí také bilance jeho vzájemných zápasů. Všechny tři skončily nejtěsnějšími vítězstvími a každý z týmů si připsal jedno.

STŘELCI NESTAČILI

Co dalšího nabídl podzim ve III. třídě? Obhájce primátu z minulých dvou ročníků (jenž vždy odmítl postup) z Moravské Třebové nezažil tak povedený podzim, na jaký býval zvyklý, a se „zlatým hattrickem“ to nevypadá úplně reálně, byť céčko je suverénně nejlépe střílejícím družstvem. Dva nejlepší kanonýry mají v Sebranicích, jenže ani dvouciferná konta dvojice Prokůpek – Bureš jejich týmu nepomohla ani do horní poloviny tabulky. Což jsou pozoruhodná zjištění dokládající, že samo střílení gólů nestačí.



Obecně lze o mužstvech od páté pozice dolů říci, že byla kdykoli schopna sebrat body i favoritům (Třebařov a Křenov Čisté, Kunčina Trnávce a Linharticím apod.), jenže se potýkala s nestálostí svých výkonů a v převážně většině případů po dobrém představení následovalo o poznání horší. V tomto směru na tom byly tři elitní týmy a částečně i Rohozná nepochybně lépe.



Sympaticky se po letech na scénu vrátilo Vendolí a nepropadl ani „tradičně“ poslední Koclířov, jakkoli se to podle jediného získaného bodu asi může zdát. Tenhle celek si ale vybral vrchovatý kopec podzimní smůly. Důkaz? Čtyřem prvním týmům soutěže podlehl rozdílem jediné branky!

Podzimní účet

1. Linhartice (29), 2. Městečko Trnávka (28), 3. Čistá (26), 4. Rohozná (22), 5. Křenov (18), 6. Moravská Třebová C (16), 7. Sebranice (16), 8. Třebařov (16), 9. Kunčina B (15), 10. Vendolí (12), 11. Koclířov (1).

Nejlepší střelci

1. Vojtěch Prokůpek (Sebranice) 12, 2. Martin Bureš (Sebranice) 11, 3. Jiří Sedlák (Moravská Třebová C) 9, 4. Dominik Novotný (Třebařov) 8, 5. – 6. Vladimír Paclík (Čistá) a Libor Boháček (Rohozná) 7.