Některá utkání závěrečného kola byla předehrána v dřívějších termínech. Litomyšl přehrála na začátku června Dolní Újezd 2:0, také Svitavy chtěly mít o víkendu volno a s Chocní si poradily ve středu v poměru 2:1. Byl to uvolněný duel plný neproměněných šancí, ve kterém domácí pokřtili nové a barevně netypické dresy výhrou.

„Zápas byl orámovaný úmorným vedrem a také tím, že výsledek celkem nic neřešil. A možná také tím, že jsme nastoupili ve zcela nových dresech s nezvyklými barvami, zatímco Choceň hrála v dresech našich obvyklých klubových modrožlutých barev. A to asi bylo důvodem pro spoustu našich nepřesných přihrávek v průběhu utkání,“ přemítal vedoucí domácího týmu Oldřich Palla.

„Začátek byl vcelku vyrovnaný, než přišla 11. minuta a po našich, tenisovou terminologií řečeno, nevynucených chybách jsme lacino inkasovali. Následně jsme trochu přidali, tlačili více na soupeře a to se vyplatilo v nastavené minutě prvního poločasu, kdy Drašar vyrovnal. Po deseti minutách druhé půle jsme šli po rohovém kopu a dorážce do vedení. To byl signál pro Choceň, která si vypracovala několik brankových příležitostí, které k našemu štěstí neproměnila. I my jsme si v otevřené obraně připravili několik příležitostí, ale se stejným výsledkem. Nakonec kvituji výhru, ale herně jsme znovu příliš nepřesvědčili, takže nás čeká v letní přestávce hodně práce pro lepší hru v podzimní sezoně,“ dodal svitavský vedoucí, jehož celek ukončil tento ročník na šesté pozici.

Lépe než Svitavy jsou na tom ve výsledném účtování Litomyšl a Moravská Třebová. Ty se sešly na shodném bodovém zisku, lepší vzájemná bilance posunula na čtvrtou pozici Jiskru, která jak na podzim, tak na jaře porazila Slovan po penaltových rozstřelech. Moravskotřebovští přitom měli ve svých rukou i třetí flek, jenže svůj hlavní cíl závěru sezony splnili v týdnu vítězstvím v Poháru hejtmana Pardubického kraje a v Moravanech vyšli naprázdno. Sice je na začátku druhé půlky poslal Štaffa do vedení 2:1, leč další minuty patřily soupeři, který zastihl defenzivu Slovanu opakovaně v nedbalkách, třemi góly výsledek obrátil a odsoudil ho k porážce 2:4.

„Na obdrženou branku jsme reagovali, po dvou pěkných akcích otočili vývoj a zdálo se, že zápas musíme zvládnout. Bohužel potom zřejmě přišlo velké uspokojení u hráčů, vyrobili jsme tři hrubé individuální chyby, sami jsme se neprosadili, byť jsme se snažili sebevíc. Domácí dali ve velkém vedru do boje více serdíčka, pro nás na závěr sezony přišla tato kaňka a pokles v tabulce,“ uvedl trenér Zdeněk Válek.

KP Pardubicka, 30. kolo:

Lanškroun – Třemošnice 6:2

Fakta – branky: 40., 72. a 82. Ptáček, 18. Š. Kolomý, 59. Skalický, 78. Popelář – 42. Král, 54. P. Šindelář. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 1:0. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Pavelka, Popelář (80. Vaníček), Doležal (88. Kučera) – Marek (56. Savych), Krejsar, Kolomý, Sita – Ptáček (83. Kunc), Komínek (46. Skalický). Třemošnice: Vojáček (74. Mrázek) – Mejtský, Culek, Petr, Král (73. Oswald) – M. Šindelář, P. Šindelář (80. Pieies), O. Vančura, T. Forman (68. Jelínek) – D. Forman, Hejcman (63. Černík).

Moravany – Moravská Třebová 4:2

Fakta – branky: 10. a 73. Knotek, 59. J. Lukas, 87. Čáň – 19. a 49. Štaffa. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 2:1. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Moravany: B. Branda – Sokol, J. Lukas, M. Lukas, Hurta – Knotek (86. Vařečka), Hynek, Beran, Komárek (79. Čáň) – Semerád, Kříž (89. Smejkal). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Šatník (82. Kudyn), Petrila, Bubela – Štaffa, Novák, Kalus, Válek, Strnad – Polák.

Žamberk – Luže 1:5

Fakta – branky: 43. Pavelka – 34. Veis, 46. Malinský, 49. Shejbal, 64. Kroutil, 90. Bureš. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). Hráno bez karet. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Žamberk: Hubálek – Trejtnar (53. Skoták), Rudolecký, Zach, Vaňous – Dvořák, Jírů (63. Franke), Ďuriš (46. Bartoš), Kotyza, Kuklík – Pavelka (46. Janata). Luže: Klenor – Lacman, Mocanu, Shejbal, Veis – Fejl, Malinský, Richter, D. Klenor – Kroutil (82. Dušek), Holub (74. Bureš).

Hlinsko – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 40. Volf, 79. Klika – 55. Lorenc. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 2:4. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Hlinsko: Krčil – Klika, Nevole, Vašek, Volf – Cach (87. Solnička), Hlouš (65. Dostál), Tulach (60. Zub), Vukliševič – Kyncl, Křivka. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, Lorenc – J. Štěpán, Bartoň (67. Chládek), Filip (80. Smíšek), Trnka – Čada (71. Hiller), Kabourek.

Heřmanův Městec – Holice 7:2

Fakta – branky: 4., 8., 22. z pen., 34. a 43. Netušil, 29. Svoboda, 39. Mach – 6. Kopřiva, 54. Rožek. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 0:3. Diváci: 150. Poločas: 7:1. Heřmanův Městec: Žďánský – Čáp, Dvořáček, D. Jablečník, T. Zrůst (72. D. Zrůst) – Mach, Motl, Pekař – Salfický (81. Jirousek), Svoboda, Netušil (67. Hlaváč). Holice: Pšenička – Fotul, Chvála, Rožek, Lát – Laksar (46. Starý), Křtěn, Machatý, Jedlička – Růžička, Kopřiva (52. Prokop).

Svitavy – Choceň 2:1

Fakta – branky: 45. Drašar, 55. Czehowský – 11. Novotný. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Svitavy: Jílek – J. Novák (46. A. Novák), Vacek, Czehowský, Horák (72. Veselský) – Bartoš (46. Špička), Škáva, M. Čížek, Chlup, Drašar (46. Komínek) – D. Juřík. Choceň: Simon (59. Matějka) – Baborák, Coufal, Zahálka, Sršeň – Voda, Krejza, Zachař, Novotný – Lebeda, Klofanda.

Zápasy Litomyšl – Dolní Újezd (2:0, více zde) a Česká Třebová – Chrudim B (1:2) byly předehrány.

Konečné pořadí:

1. Lanškroun (70), 2. Letohrad (61), 3. Hlinsko (58), 4. Litomyšl (57), 5. Moravská Třebová (57), 6. Svitavy (56), 7. Chrudim B (47), 8. Heřmanův Městec (47), 9. Česká Třebová (44), 10. Luže (43), 11. Moravany (41), 12. Holice (39), 13. Choceň (35), 14. Třemošnice (26), 15. Dolní Újezd (22), 16. Žamberk (17).