O poznání veseleji než v předcházejících týdnech je v tipařských luzích a hájích po třetím dějství podzimní soutěže. Bylo totiž daleko přívětivější nežli úvodní kola, konta hráčů docela sympaticky nabobtnala.

TIP liga. | Foto: Deník

A přitom určitě nelze tvrdit, že by se jednalo o kolo prosté překvapivých výsledků. Například porážka Opatovce s Letohradem nebo vítězství Horního Újezdu v utkání proti Bystrému, to byly řádky kuponu, na kterých se často chybovalo. Nejlépe si se všemi nástrahami poradila trojice soutěžících s osmi správně trefenými zápasy. Mezi nimi rozhodla nejpřesnější Supertrefa o tom, že třetím podzimním vítězem TIP ligy se stal VLADIMÍR KVAPIL z Nových Sídel. Další ze šestnáctibodových hráčů Miloš Mergl je zase novým lídrem celkové klasifikace , ovšem rozdíly v pořadí jsou po třech kolech zatím příliš nízké na to, aby se daly dělat významné prognózy.