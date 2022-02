Byli na pokraji vyřazení, jenže přišla odměna za nezdolnou bojovnost. Chyba gólmana v 95. minutě a hlavička Vašulína v prodloužení poslaly Votroky přes pražské Bohemians po šestnácti letech do semifinále poháru. Tam čeká Slovácko a myšlenky na zisk trofeje pomalu naskakují do hlav samotných hráčů i fanoušků.

„Pro Hradec je hezké, že jsme po tak dlouhé době znovu v semifinále. Ale my bychom chtěli radši zopakovat rok 1995,“ smál se po vydřené výhře hradecký kapitán Adam Vlkanova. Ten připomněl největší pohárový úspěch Votroků v historii. Tenkrát si díky zisku poháru zahráli naposledy na evropské scéně. Ve druhém kole Pohár vítězů pohárů nestačili na Dynamo Moskva.

„Každý z nás to má někde vzadu v hlavě. Ve čtvrtfinále na sebe narazili největší rivalové Sparta se Slavií. Myslím, že se vše děje z nějakého důvodu. Před námi je však ještě několik krůčků, takže bych se k tomu úplně nevázal,“ řekl útočník Hradec Erik Prekop.

Slovenský borec byl jednou z hlavních postav úterního večera. Byl to právě on, kdo zápas v 95. minutě poslal do prodloužení. „Pro jejich gólmana to byl trochu smolný okamžik. Šel si pro centr z pravé strany, ale brnknul si o vlastního obránce a míč mu vypadl přesně ke mně. Já jsem zavřel oči a spadlo to tam,“ popsal jeden z klíčových momentů Prekop.

Pro něj to byl možná nejdůležitější gól v dosavadní kariéře. „Za působení v Hradci to byl asi jeden z těch nejdůležitějších. Bylo to v posledních sekundách zápasu, navíc se hrálo o postup do semifinále českého poháru, o to se nehraje každý den,“ přiznal Prekop.

V souboji o finále vyzve Hradec silné Slovácko. Hrát by se s největší pravděpodobností mělo v Mladé Boleslavi 2. března. Myšlenky však teď směřují mnohem více k sobotnímu ligovému derby proti Pardubicím. „Koukáme hlavně na Pardubice, zápas chceme zvládnout, hraje se o moc důležité tři body,“ doplnil Vlkanova.