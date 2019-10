III. TŘÍDA: Účastníci nejnižší okresní fotbalové soutěže dospělých rozehráli odvety v rámci základní části. A dostavilo se klopýtání favorizovaných celků.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

Jedině vedoucí Trnávka zvládla svoji roli podle předpokladů, ale ve Vendolí to neměla vůbec jednoduché, ještě deset minut před závěrečným hvizdem to vypadalo, že se pod Cimburk vrátí bez bodu. Finiš ovšem hostům vyšel náramně, vyrovnali a minutu před koncem jim Valášek hlavou zajistil tři body. Kdo ví, třeba teprve v budoucnu Trnávečtí docení, jak podstatný tenhle vydřený plný zisk byl a jestli nebude zrovna tím faktorem plus, který bude spolurozhodovat o zásadních otázkách.