Takhle se hraje o triumf v tipovací soutěži Svitavského deníku! Josef Mergl nenechal v závěrečném dějství vůbec nic náhodě, na svém tiketu (a není pochyb o tom, že nad ním strávil dlouhý čas přemýšlením), udělal jedinou chybu a může slavit!

TIP liga. | Foto: Deník

Svůj náskok před dotírajícími soupeři nejen udržel, ale ještě ho navýšil, „stupně vítězů“ doplňují Markovi z Radiměře. Těm se náramně povedla především druhá polovina soutěže a díky tomu si současně vybojovali prvenství v týmovém klání. A ještě jedna pozoruhodnost se váže ke třináctému kolu. Je to téměř k nevíře, ale potřetí za sebou míří výhra do stejné rodiny. Iva Tobiášová trefila devět výsledků a k tomu byla nejblíže i k tipu na celkový počet branek v deseti utkáních. A to je tedy opravdový unikát.