Svitavsko /OHLASY/ – Stoprocentní byla produktivita Holic v Dolním Újezdu. I když měly po většinu času územní převahu, tak mezi tyče mířily jen třikrát a vždy z toho byla branka.

Celý druhý poločas měly Svitavy na to, aby venkovní zápas aspoň zremizovaly, ale jejich snaha byla marná. | Foto: Eduard Hromadník

Dolní Újezd – Holice 1:3

Jan Kabrhel, sekretář TJ Sokol Dolní Újezd: Přijel druhý celek tabulky a tak jsme byli zvědavi, jak uvidíme špičkový krajský fotbal. Hosté byli od úvodu lepší na míči a mnohokrát nás vystrašili. Naši hráči se nechytali, soupeř si vytvářel šance, ale branku ne a ne trefit. Jejich produktivita byla mizerná, o čemž svědčí skutečnost, že jediná střela mezi tyče byla ta z pokutového kopu. My jsme ožili po bleskovém vyrovnání a měli i další šance. Druhý poločas začal ve stejném duchu jako ten úvodní, ale první šanci jsme měli znovu my, když Částek z dálky a z úhlu trefil protější tyč. Balón se samozřejmě odrazil do hřiště… Zato hosté předvedli, jak se má odrážet míč při střele. Kopřiva vypálil do tyče, míč přišel na placírku Jedličky a z malého vápna neměla naše defenziva šanci. Konec našich naději potom znamenala červená karta pro Janeckého. A třetí střela na branku znamenala i třetí změnu skóre, když Jedlička překonal střídajícího dorostence Váněho. Stoprocentní efektivita Holic znamenala jejich vítězství. My body zase nemáme, nicméně nevěšme hlavy. Soupeř, který je v poslední době špičkovým mužstvem krajského přeboru, ovšem na divizi se, nevíme proč, necítí, má ve svém středu „pány fotbalisty", s nimiž to má těžké každý.

Hlinsko – Moravská Třebová 1:2

Miroslav Večeřa, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hrálo se na špatném a místy zmrzlém terénu. V prvním poločase jsme byli po všech stránkách lepší, jen se nám nedařilo vyjádřit naši převahu brankově. Prosadili jsme se jednou, ale samotný Murin zahodil snad čtyři gólovky. Po změně stran se náš výkon zhoršil, naopak domácí se trochu zlepšili a měli rádoby tlak, který nakonec vyústil ve vyrovnání, které bylo po centru do vápna a ojedinělém zaspání našich hráčů spíše náhodné. My jsme ale potom znovu přidali, po standardní situaci přiťukl Murin Polákovi a jeho pěkná střela byla rozhodující. Dobře nám zahrála celá obrana, bez chyb zvládla i závěrečnou snahu domácích. Vzhledem k obrazu hry si myslím, že jsme v tomto utkání zvítězili zaslouženě.

Heřmanův Městec – Svitavy 2:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Když jsme přežili počáteční nápor domácích a po čtvrthodině šli do vedení, myslel jsem si, že tento zápas jsme schopni dovést do vítězného konce. Ovšem hráče Heřmanova Městce to nepoložilo, lépe se vyrovnávali s těžkým terénem, který našim hráčům činil velké potíže. Hráli jednoduše, nakopávali míče před naši branku, neustále vytvářeli tlak na obranu a tak se jim ještě do poločasu podařilo výsledek otočit. Po přestávce jsme se snažili útočit, ovšem naše hra byla příliš těžkopádná a prakticky jsme brankáře neohrozili. Domácí stále častěji hrozili z rychlých brejků, takže musím pochválit brankáře Cabala, který jim již nedovolil skórovat a zlikvidoval i pokutový kop. Naše podzimní „výjezdová" bilance zůstala hluboko pod očekáváním. Nyní nám zůstává jediný pokus na vylepšení podzimního bodového zisku a to v podobě domácího zápasu s Hlinskem. Fandové, přijďte nám pomoci na Svitavský stadion ve čtvrtek 17. listopadu o půl druhé!