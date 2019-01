Svitavy /OHLASY/ - Co je Litomyšlským platné, že byli po většinu utkání lepší, když jediný gól vstřelil soupeř.

Ilustrační fotografie | Foto: P. Šilar

Žádné vítězství si v osmém pokračování krajského přeboru mužů v kopané nepřipsali zástupci Svitavska. I přesto našli trenéři na zápasech také nějaká ta pozitiva.

Živanice – Cerekvice 1:1

Evžen Kopecký, trenér Slavoje: V pěkném prostředí se hrál fotbal, který lidi pobavil. První poločas byl vyrovnaný, my jsme svoje šance nevyužili, soupeři se to před poločasem po Gorolově akci povedlo. Druhá půle byla jenom o našem souboji s obranou a gólmanem Hloušem. Naštěstí jsme byli trpěliví a postupně se dostávali do šancí. Nevycházely nám však standardní situace, kterých bylo požehnaně, ale zahrávali jsme ješpatně. Trn z paty nám tedy vytrhli hráči, kteří obvykle gólům zabraňují, když Drahoš posadil z rohu krásně míč na hlavu Chlebounovi. Bod bereme, i když myslím, že mohli být tři. Chyběla nám trochaštěstí, ale i kvalitnější finální přihrávka. Děkuji hráčům i fanouškům, kteří nás přijeli povzbudit.

Moravany – Moravská Třebová 1:1

Martin Komoň, trenér SKP Slovan: Kdybychom sečetli remízy, které na podzim uhrálo naše áčko a béčko, tak jsme asi nejlepší v kraji. Na užším hřišti jsme měli v prvním poločase hru ve své moci, vytvářeli si šance, ale využili pouze jedinou. Po přestávce jsme nepokryli hráče a inkasovali po standardní situaci. I poté jsme měli příležitosti rozhodnout, na druhou stranu nás ale podržel i gólman Spáčil. Bojovné utkání se divákům líbilo, bylo v něm hodně osobních soubojů, ale na to jsme byli připraveni. Zápas byl asi remízový, byla ale škoda, že jsme nevytěžili více z prvního poločasu. Po delším čase se do sestavy vrátil Roman Potyš a bude pro tým určitě posilou.

Litomyšl – Vysoké Mýto 0:1

Pavel Schejbal, trenér Jiskry: Nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo. Herně i na šance jsme byli lepší, ale doplatili jsme na jednu fatální hrubku, kdy po rozehrávce do středu hřiště nastřelili naši střední obránci jeden druhého a protihráči rázem postupovali ve dvou sami na Kavalíra. Jinak jsme měli snad ze sedmdesáti procent hru ve své moci, ale co je to platné. Hraje se na góly a ten jediný dali hosté.

Chrudim B – Polička 2:2

Roman Kysilko, trenér SK Masokombinát: Před zápasech bychom bod brali, ale samozřejmě nás trochu mrzelo, když jsme ještě pět minut před koncem vedli a potom z přemíry snahy a špatného odhadu situace vyrobili zbytečnou penaltu. Jinak jsme však odehráli dobrý zápas. Řekli jsme si, že budeme soupeře vysoko napadat a nepustíme ho do jeho klasické hry, což se nám dařilo a vyplynul z toho i první gól. Když dal Adamča ve druhém poločase na 2:1, už se zdálo, že domácí jsou dosti bezradní, ale nakonec přišla chyba a pokutový kop. Výsledek celkově asi odpovídá dění na hřišti. Snad tento výkon kluky nakopne do dalších utkání.