KANONÝR VÍKENDU: Jediný hattrick se o minulém mistrovském víkendu narodil na okresních fotbalových trávnících.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Jeho autorem se stal MARTIN POTÁČEK a jeho obětí byli v zápase III. třídy hráči z Vendolí. Svoje tři zásahy poskládal zkušený fotbalista mající za sebou angažmá v dlouhé řadě klubů vyšších soutěží, do rozmezí 10. a 34. minuty prvního poločasu a postaral se tím o rozhodující nástup moravskotřebovského céčka na jeho cestě k vítězství. To pak po změně stran výsledek ještě vylepšilo do konečné podoby 6:2 a odměnou mu byl posun na druhé místo průběžného pořadí soutěže hned za vedoucí Křenov.