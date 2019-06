KRAJSKÝ PŘEBOR: Sportovní zápolení mezi Moravskou a Českou Třebovou má v poslední době náležitý říz především mezi hokejovými mantinely. Však je také dramatická semifinálová série krajské ligy doteď v živé paměti fanoušků. O víkendu se vyslanci obou měst utkali na zeleném pažitu a na rozdíl od hokejové bitvy byla tentokrát spokojenější „Morava“. Svěřenci trenéra Zdeňka Válka zvítězili na českotřebovském stadionu Pod Jelenicí 3:1, když byli po celou dobu lepším mužstvem.

Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany. | Foto: Deník/Radek Halva

Plný ranec bodů brala také litomyšlská Jiskra, která alespoň částečně napravila předcházející nevýrazné výkony. Svitavy braly proti zachraňující se Třemošnici dva body, ale předvedenou hrou svoje věrné fanoušky zklamaly. A nepotěšily okresní kolegy z Dolního Újezdu, kteří se právě s Třemošnicí přetahují o održení. Pravda, ti by se na to nemuseli ohlížet, pokud by sami bodovali v Heřmanově Městci, k čemuž ovšem byli daleko.



Ve středu 5. června je na programu atraktivní předehrávka 30. kola. Litomyšl přivítá Dolní Újezd a výkop tohoto derby bude v 18 hodin.