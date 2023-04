Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | Foto: archiv Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Pardubicka, který se uskuteční 18. dubna v Pardubicích, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Tomáš Prorok, vedoucí technicko - investičního oddělení, který bude bojovat za tým Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.?

Jaké máte ambice v turnaji?

Když se zadaří, tak vyhrát alespoň krajské kolo.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Netrénovali, na to bohužel není čas.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Celý tým je postrachem pro soupeře, ale přeci jenom jeden hráč vyniká a tím je Filip Jaroš, na kterém je vidět, že hrál vyšší soutěže.

Prorok a Jarosz. Bývalí i současní spoluhráči natlakovali postupové potrubí

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Byl to postup do II. ligy s FK Pardubice.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Pokud bych opravdu musel vybrat, tak spíše Slavia.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Mně se nejvíce libí Lionel Messi, protože v jeho podání vypadá fotbal hrozně jednoduše.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Mně osobně se libí Premier League, takže bych preferoval Anglii a třeba takový Old Trafford by byl pěkným zážitkem.