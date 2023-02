Jakkoli se i ve futsale zázraky tu a tam dějí, tak jakýkoli jiný výsledek než jasná výhra superfavorita by byl dokonalou senzací. Pro domácí tým beze zbytku platí, že v tomhle souboji skutečně nemá co ztratit.

Michal Jiráský, Vysoké Mýto: Zápas s Chrudimí pro nás bude velice náročný. Zranil se Libor Gerčák, což je obrovská ztráta. My do utkání půjdeme s tím, že nemáme co ztratit a budeme se snažit navázat na výkon, který jsme předvedli druhý poločas proti Slavii.

Max, FK Chrudim: Čeká nás těžký zápas, protože to tak v derby vždycky je. Víme, že není snadné hrát na hřišti Vysokého Mýta, malá hala, spousta fanoušků. Vím o čem mluvím. I přesto, že Vysoké Mýto na tom není v tabulce příliš dobře, derby je derby a pokaždé se jedná o velmi kvalitní utkání.

Utkání 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (11. místo, 11 bodů) – FK Chrudim (2. místo, 48 bodů) začíná v pátek ve 20 hodin ve sportovní hale Domova mládeže.