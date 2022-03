Druhé místo na Final Four, Šakalové jsou vicemistry republiky. Jak vám to zní?

Final Four je úplně jiná disciplína v rámci celostátní ligy. Na české půdě jsme nezažili nic těžšího, ale troufnu si říct, že ostudu jsme neudělali. Asi nebudu úplně daleko od toho, když řeknu, že jsme se dotkli futsalového nebe. Šakalové fungují dvanáctým rokem, z toho celých šest sezon v nejvyšší soutěži. Posunujeme se postupnými kroky, snažíme se stále zlepšovat, ale to, co se stalo v tomto ročníku, se nám v dobrém slova smyslu vymklo kontrole. Před soutěží jsme si tajně mysleli na postup do semifinále a nám ve finále chybělo třiadvacet vteřin k tomu, abychom získali titul mistrů České republiky. Je to něco neuvěřitelného. Parta lidí, která se tu vytvořila, je bez přehánění jedna velká rodina, která funguje jako celistvý organismus plný pokory, vzájemné pomoci a nekončící bojovnosti. Chtěl bych všem bez výjimky tímto poděkovat. Hluboce se před nimi klaním a díky nim se mi podařilo splnit slib, který jsem dal po úmrtí mého táty, našeho největšího fanouška. Ta medaile je pro něho.

Soudě podle ohlasu jste dokázali slušně strhnout sportovní veřejnost nejen ve vašem městě. Vážíte si toho?

Moravská Třebová žila sálovým fotbalem. Je neskutečné, kolik lidí nám fandilo buď přímo v hale, nebo všude možně u přenosu. Je to neuvěřitelná síla, která nás hnala dopředu. Mnohdy naši fanoušci nebyli naším šestým, ale i sedmým a osmým hráčem. Dá se bez přehánění říct, že tohle bylo naše Nagano a doufám, že si to všichni užili.

Jen ta třešnička na dortu chyběla. Nejprve skalp okresních rivalů z Poličky, potom tři minuty před koncem finále vedení 3:1. Vaše hodnocení?

Pokud bych se měl vyjádřit k utkáním, zápasy s Poličkou byly podle mého názoru předčasným finále. Ať úrovní hry, nasazením, bouřlivou kulisou, tak hlavně stylem vedení boje. Strašně jsme Poličce přáli medaili, ale Chemcomex Praha je i za cenu obrovských ztrát překonal. Všichni věříme, že David Cupák, Martin Mareš i Milan Bialek budou brzy fit. Finále jsme měli dlouho pod kontrolou, ale nakonec nám ten pověstný poslední krok chyběl. Spartě každopádně gratulujeme. Pro nás má ale tohle stříbro cenu zlata. Beru to tak, že jsme dostali šanci se poučit, abychom se příště vrátili ještě silnější.

Zajímavostí na vašich výkonech je fakt, že Šakalí hněv reprezentuje město, kde není odpovídající sportovní hala…

Dokážu si představit, že pokud by v Moravské Třebové sportovní hala byla, na naše utkání by chodil plný dům. Sálový fotbal je atraktivní sport a opravdu můžeme potvrdit, že se v něm nechodí daleko pro dramatické zvraty během několika vteřin. My už ale nemůžeme udělat pro popularizaci halových sportů v Moravské Třebové více. Máme kompletní sadu medailí z českého poháru, získali jsme stříbrnou medaili v evropské lize a teď naposledy titul vicemistra České republiky. Jsme připraveni převzít zodpovědnost za budoucnost tohoto sportu ve městě, za výchovu mládeže, za veškerý servis, který potřebujete, pokud chcete nějaký sport dělat na té nejvyšší české a klidně i evropské úrovni. Nebojíme se výzev, umíme bojovat. Tímto předáváme pomyslný míč na stranu místních politiků, aby se konečně přestali bát a ukázali, co všechno jsou schopni pro rozvoj města obětovat. Moravská Třebová totiž dokáže všechno, co si usmyslí. Stačí chtít. My jsme toho příkladem.