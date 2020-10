Jedna taková se narodila v duelu okresní fotbalové III. třídy mezi Moravskou Třebovou C a Rohoznou.

To se totiž změnilo v úžasnou přestřelku. Ze strany domácího céčka ji řídil MARTIN POTÁČEK, ale jeho snažení nevedlo k týmového úspěchu, neboť soupeř se vytasil hned se dvěma produktivními borci. A ti svoje trefy vysázeli pěkně po sobě. O první tři trefy se postaral LIBOR SAUER a je zajímavé, že pokaždé vyrovnával jednogólový náskok protivníka. Když se odmlčel, tak ho vystřídal kapitán LIBOR BOHÁČEK a jeho tři zásahy obrátily kormidlem střetnutí v rohozenský prospěch. Byla to palba skutečně jak u Verdunu, vždyť po nerozhodném poločase 2:2 to v 66. minutě bylo 4:5. A to mohli nakonec Moravskotřebovští ještě hovořit o štěstí, že při zdi tentokrát zůstal nejlepší střelec III. třídy Marek Leinweber, jelikož i v jeho silách by hattrick zcela nepochybně rovněž byl. Spokojil se však s tím, že výsledek 4:7 v závěru zpečetil.

Další zajímavé střelecké počiny

Nevídaný kanonýrský výkon se o víkendu povedl v mládežnických soutěžích. Ve zdánlivě nenápadném utkání krajského přeboru starších žáků mezi Dolním Újezdem a Žamberkem se o něj postaral domácí ostrostřelec JAN ŠIMEK. Výsledek duelu 9:5 naznačuje, že se na hřišti v Bořkově pálilo ostrými. Spíše než o zápas Dolní Újezd – Žamberk se však jednalo o souboj Šimek – Žamberk. Čtrnáctiletý talent dolnoújezdského fotbalu totiž do rozmezí 20. a 74. minutě naskládal všech devět gólů svého mančaftu! A to je tedy v této kategorii věc doopravdy nevídaná. Navíc se nejednalo o náhodu či ojedinělou gólovou explozi. Jan Šimek má za šest odehraných kol krajského přeboru na kontě třiadvacet „fíků“ z celkových osmadvaceti, které zatím starší žáci Sokola vstřelili! jak se zdá, tak Dolní Újezd si v něm hýčká mimořádnou naději pro budoucnost klubu.