To byl pech. Šakalům utekla „o vlásek“ senzace, Zlín byl šťastnějším mužstvem

Tak blizoučko to bylo… Doslova několik sekund chybělo k tomu, aby sáloví fotbalisté z Moravské Třebové poprvé v historii postoupili do Final Four celostátní ligy a „napravili“ tím nečekané zaváhání regionálních kolegů z Poličky.

Šakalí hněv FK Slovan Moravská Třebová. | Foto: archiv klubu