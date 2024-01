Jak ukončit herní a výsledkové trápení? Moravskotřebovští sálové fotbalisté našli na domácím klání celostátní ligy v Mohelnici účinný recept a postarali se o výsledek vpravdě šokující, když rozdrtili vedoucí Rudolfov. Ve druhém duelu s Větřním brali bod. Polička v hlavním městě jiný výsledek než remízu nepoznala. Do konce základní části schází dvě kola.

Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: Petr Matoušek

„V zápase proti Rudolfovu s námi hrálo několik faktorů, které dopomohly k vysoké výhře. Tím hlavním bylo naše odhodlání konečně něco udělat s nepříznivým vývojem sezony a dokázat si, že jsme sálovku nezapomněli. Jsem strašně rád, že tým ukázal svou vnitřní sílu, což v domácím prostředí ocenila i naše rodinná divácká kulisa. Zápasy v Mohelnici máme prostě nejraději a je to vidět i na výsledcích,“ okomentoval osm gólů do sítě lídra tabulky vedoucí mužstva Šakalů Petr Matoušek. Jedním ze zmíněných zásadních faktorů vedoucích k úspěchu a k ukončení černé série byl velký výkon Jakuba Válka. Navrátilec do sestavy rozsekal soupeřovu obranu pěti góly. Ve druhém duelu rozjeté Šakaly přece jenom trochu přibrzdili Bombarďáci Větřní, ale i tak by měl čtyřbodový zisk jaksepatří zvednout týmové sebevědomí.

Tuři nezaváhali a získali jistotu, že si zahrají horní nadstavbu a play off

Poličský VPS Stavoblock má za sebou remízový „výlet“ do Prahy-Radotína. Jak cenné tyto zisky budou, to se ukáže teprve ve výsledném účtování, nicméně zatím stačily k udržení pozice v elitní čtyřce, což je poličský cíl před čtvrtfinále play off. S odvěkým rivalem z Chemcomexu to byla jako obvykle vyrovnaná partie v podání dvou takticky vyspělých celků. Na každé straně se ujalo pouze po jedné střelecké příležitosti, takže dělbu bodů museli soupeři brát. V souboji s nebezpečným Kladnem měla Polička po vydařeném nástupu do druhého poločasu a obratu z 0:1 na 2:1 k vítězství blíže, jenže Středočeši ve 37. minutě srovnali zásluhou dvougólového Abrháma a další změny skóre nedoznalo.

Celostátní liga:

5. TURNAJ: Šakalí hněv Moravská Třebová – PCO Rudolfov 8:2 (6:0). Branky: 7., 8., 15., 16. a 40. Válek, 14. R. Matocha, 19. Teofil, 31. Novotný – 32. Jasanský, 39. Benát. Šakalí hněv Moravská Třebová – Bombarďáci Větřní 2:2 (2:2). Branky: 1. a 14. Brázdil – 12. Kovář, 17. Gutheis. VPS Novabrik Polička – Chemcomex Praha 1:1 (0:1). Branky: 27. Jílek – 5. Šnídl. VPS Novabrik Polička – FK Adria Kladno 2:2 (0:1). Branky: 21. T. Švec, 23. Mužík – 4. a 37. Abrhám.

Moravská Třebová: Kvapil – Brázdil, Novotný, Teofil, Válek, Sedláček, Matoušek, R. Matocha.

Polička: Slaný – Jílek, Vondra, Bednář, Mužík, T. Švec, Trojánek, Formáček, Konečný.

Další výsledky: Futsal Zlín – Bombarďáci Větřní 1:0 a PCO Rudolfov 1:2, Futsal Varnsdorf – FK Adria Kladno 4:5 a Chemcomex Praha 1:2.

Pořadí:

1. PCO Rudolfov 10 7 1 2 34:25 22

2. Chemcomex Praha 10 6 3 1 28:15 21

3. VPS Stavoblock Polička 10 5 2 3 23:15 17

4. Futsal Varnsdorf 10 4 2 4 26:26 14

5. FK Adria Kladno 10 4 1 5 23:21 13

6. Bombarďáci Větřní 10 3 2 5 21:25 11

7. Šakalí hněv Moravská Třebová 10 2 2 6 25:35 8

8. Futsal Zlín 10 2 1 7 15:33 7

Příští program:

Sobota 20. ledna: Moravská Třebová – Chemcomex Praha (17:00) a Kladno (19.00) v Otrokovicích, Polička – Větřní (17.00) a Rudolfov (19.00) ve Varnsdorfu.