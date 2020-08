TIP LIGA: Našly se v úvodním dějství zápasy, jež skončily hodně překvapivě, takže sedm správných tipů je hodnotný top výkon kola.

TIP liga. | Foto: Deník

Odstartováno! Přesně 107 hráčů se pustilo do podzimní tipovací soutěže Deníku, která se vrací na scénu po jarní vynucené přestávce. Hned premiéra byla tuze zajímavá a nevyzpytatelné výsledky zapříčinily, že rozptyl bodový kont hráčů je poměrně značný. Do statistiky vítězů TIP ligy se jako první zapsal PETR VAJRAUCH st. z Trstěnice. A co k tomu potřeboval? Sedm správně trefených výsledků a v konkurenci dalších dvou stejně úspěšných konkurentů nejpřesnější tip na celkový počet branek.