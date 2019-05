Čemu se ale podivovat za situace, kdy se na tiketu měly správně nacházet kromě jiného čtyři nuly a tři dvojky, přičemž kupříkladu porážka Čisté v derby s Trstěnicí či neuvěřitelný obrat Bystrého v Mladějově rozhodně nepatřily mezi ty očekávané výsledky. Nemluvě o výhrách Dolního Újezdu a Kunčiny, i ty napsala na kupony menšina hráčů. Tohle slzavé tipařské údolí ovšem na druhou stranu ukázalo, že i nově přihlášený hráč může okamžitě zaútočit na vítězství. Tak jako WLADYSLAWA JIROUTOVÁ z Litomyšle, které jako jediná trefila šest utkání a může mí radost z dvouciferného startu. Tříčlenná je aktuálně elitní skupina lídrů, která vládne celkové klasifikaci soutěže.

POŘADÍ PO 6. KOLE

1. – 3. MÍSTO



SY0117 Petr Gloser, Polička 4 48

SY0016 Zdeněk Drobný, Poříčí 1 48

SY0112 Michal Racl, M. Třebová 1 48



4. – 10. MÍSTO



SY0120 Andrea Gibiecová, Polička 1 45

SY0054 Roman Greguš st., Litomyšl 7 42

SY0058 Karel Štorek, Cerekvice 4 42

SY0067 Jiří Stibůrek, Čistá 1 42

SY0064 Andrea Stibůrková, Čistá 1 42

SY0066 Irena Stibůrková ml., Čistá 1 42

SY0065 Irena Stibůrková st., Čistá 1 42



11. – 22. MÍSTO



SY0021 Iva Tobiášová, Polička 1 39

SY0024 Bořek Marek, Radiměř 7 36

SY0118 Miroslav Jílek, Polička 4 36

SY0127 Olga Jirmásková, Praha 4 36

SY0126 Dan Shelong, Praha 4 36

SY0110 Jan Beserle, M. Trnávka 1 36

SY0015 Alena Drobná, Poříčí 1 36

SY0113 Ludvík Jachymiák, Bystré 1 36

SY0005 Josef Popelka, Polička 1 36

SY0020 Jiří Tobiáš, Polička 1 36

SY0046 Marek Beneš st., Trstěnice -2 36

SY0114 Miroslav Čori, Bystré -2 36



23. – 34. MÍSTO



SY0014 Pavel Drobný, Poříčí 4 33

SY0055 Markéta Gregušová, Litomyšl 4 33

SY0122 Josef Jirmásek, Polička 4 33

SY0125 Jana Jirmásková, Polička 4 33

SY0100 Marcel Pánik, Rychnov 4 33

SY0050 Tomáš Mergl, Litomyšl 1 33

SY0089 František Přichystal, M. Třebová 1 33

SY0003 Ladislav Hladký st., Sebranice -2 33

SY0083 František Kunc ml., Staré Město -2 33

SY0075 Jindřich Nárožný, Březina -2 33

SY0108 Miroslav Otevřel, Linhartice -2 33

SY0002 Marie Hladká, Sebranice -5 33



35. – 54. MÍSTO



SY0124 Martin Jirmásek, Polička 4 31

SY0040 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 1 31

SY0009 Josef Ambros, Křenov 7 30

SY0129 Karel Drábek, Nedvězí 4 30

SY0123 Olga Jirmásková, Polička 4 30

SY0109 Ludvík Potáček, M. Třebová 4 30

SY0088 Vladimír Vacek, M. Třebová 4 30

SY0019 Jiří Frank, Trstěnice 1 30

SY0080 Petr Kumstát, Staré Město 1 30

SY0082 František Kunc st., Staré Město 1 30

SY0131 Martina Novotná, Nedvězí 1 30

SY0106 Milan Ondráček, M. Trnávka 1 30

SY0035 František Soukup, Nová Sídla 1 30

SY0047 Radek Beneš, Trstěnice -2 30

SY0027 Leon Formánek, Svitavy -2 30

SY0107 Jana Němcová, Staré Město -2 30

SY0092 Vojtěch Němec, Staré Město -2 30

SY0091 Jakub Němec, Staré Město -2 30

SY0090 Adolf Němec, Staré Město -2 30

SY0010 Jan Sehnal, Svitavy -2 30



55. – 81. MÍSTO



SY0018 Vít Boštík, Poříčí 1 29

SY0013 František Smolej, Kam. Horka 4 27

SY0103 Jan Soldán, M. Třebová 4 27

SY0006 Miloš Drmola, Svitavy 1 27

SY0133 Michal Novotný, Nedvězí 1 27

SY0086 Alois Komprda, M. Třebová -2 27

SY0011 David Kotlář, Svitavy -2 27

SY0096 Aťka Khýr, Staré Město -5 27

SY0098 Alena Khýrová, Staré Město -5 27

SY0077 František Bušina, M. Třebová 0 26

SY0025 Zuzana Břenková, Svitavy 4 24

SY0079 Anežka Dvořáková, Staré Město 4 24

SY0074 Jaroslav Jirout, Litomyšl 4 24

SY0012 Miroslav Kotlář, Svitavy 1 24

SY0060 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 1 24

SY0038 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 1 24

SY0048 Marek Beneš ml., Trstěnice -2 24

SY0128 Jiří Drábek, Nedvězí -2 24

SY0044 Martina Holomková, Makov -2 24

SY0132 Helena Novotná, Nedvězí -2 24

SY0081 Jakub Straka, Staré Město -2 24

SY0059 Josef Vajrauch, Trstěnice -2 24

SY0031 Jana Zemanová, Jarošov -2 24

SY0084 Luboš Komprda, M. Třebová -5 24

SY0085 Libuše Komprdová, M. Třebová -5 24

SY0029 Šimon Šilar, Jarošov -5 24

SY0032 Jaroslav Zeman, Jarošov -5 24



82. – 96. MÍSTO



SY0136 Štefan Gallik, M. Třebová 4 23

SY0076 Jiří Hárych, Koclířov 0 23

SY0008 Jiří Jílek, Opatov 7 21

SY0094 Šimon Václavek, M. Třebová 7 21

SY0043 Lída Holomková, Makov 1 21

SY0130 Jaroslav Jedlička, Bystré 1 21

SY0072 Martin Jirout, Litomyšl 1 21

SY0049 Miloš Mergl, Litomyšl 1 21

SY0004 Ladislav Hladký ml., Sebranice -2 21

SY0051 Josef Mergl, Litomyšl -2 21

SY0105 Ladislava Ondráčková, M. Trnávka -2 21

SY0095 Pavel Sotorník, M. Třebová -2 21

SY0036 Václav Zavřel st., Dolní Újezd -2 21

SY0062 Vítězslav Toušek, Vysoké Mýto -5 21

SY0033 Blanka Zemanová, Jarošov -5 21



97. – 123. MÍSTO



SY0134 Josef Novák, Litomyšl 4 20

SY0104 Rudolf Jahoda, M. Třebová 0 20

SY0039 Karel Beneš, Vidlatá Seč -2 19

SY0097 Ladislav Khýr, Staré Město -5 19

SY0034 Vladimír Kvapil, Nová Sídla -5 19

SY0007 Oldřich Palla, M. Chrastová 4 18

SY0101 Tomáš Bílý, M. Třebová 1 18

SY0119 Karel Geba, Polička 1 18

SY0053 Dagmar Gregušová, Litomyšl 1 18

SY0087 Bedřich Štefánek, M. Třebová 1 18

SY0121 Jiří Boštík, Vidlatá Seč -2 18

SY0115 Patrik Čori, Bystré -2 18

SY0023 Jiří Marek, Radiměř -2 18

SY0061 Petr Vajrauch st., Trstěnice -2 18

SY0045 Tomáš Holomek, Makov -5 18

SY0069 Daniel Vaněk, Litomyšl 7 17

SY0030 Matěj Šilar, Jarošov -2 17

SY0063 Jaroslav Švec, Chmelík 2 16

SY0042 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč -2 16

SY0022 Tomáš Kubát, Polička 4 15

SY0099 Pavel Bambušek, M. Třebová 0 15

SY0102 Jiří Bílý, M. Třebová -2 15

SY0057 Klára Merglová, Litomyšl -2 15

SY0037 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd -2 15

SY0116 Jarmila Jachymiáková, Bystré -5 15

SY0111 Jan Kučera, M. Třebová -5 15

SY0028 Eva Lustyková, Litomyšl -5 15



124. – 141. MÍSTO



SY0017 František Boštík, Poříčí 1 14

SY0073 Bohuslava Jiroutová, Litomyšl -2 14

SY0041 Martin Kábrt, Vidlatá Seč -2 13

SY0056 Monika Merglová, Litomyšl -2 13

SY0026 Roman Dostál, Svitavy 1 12

SY0137 Jaromír Neckář, Banín 1 12

SY0078 Jana Kumstátová, Staré Město -2 12

SY0052 Roman Greguš ml., Litomyšl -5 12

SY0141 Wladyslawa Jiroutová, Litomyšl 10 10

SY0001 Radek Bučko, Svitavy -5 10

SY0068 Zdeněk Jirout, Litomyšl -5 9

SY0138 Vanesa Vaňková, Litomyšl 7 8

SY0070 Adrian Vaněk, Litomyšl 1 5

SY0135 Zdeněk Novák, Litomyšl 4 3

SY0093 Aleš Hrubý, M. Třebová -5 3

SY0139 Zdena Neckářová, Banín -2 2

SY0140 Tomáš Neckář, Banín 1 1

SY0071 Adam Jirout, Litomyšl -8 -3

SOUTĚŽ TÝMŮ

Nedaří-li se jednotlivcům, tak se to pochopitelně velice neblaze odrazí také v týmovém zápolení. A šesté kolo toho bylo trpkým dokladem. Dlouho nepamatujeme, aby značná část přihlášených trojic body dokonce odečítala, než aby nějaké získávala. Pořádně truchlivo bylo především v řadách Koldbergu a zdaleka nikoli pouze tam. Ani vedoucí Stibůrkovi jásat nemohli, nicméně výsadní umístění prozatím ustrážili, jelikož jejich pronásledovatelé vedení dotírajícími Farmáři nedokázali využít slabšího výkonu lídrů a svoje manko jej lehce korigovali.

1. – 32. MÍSTO

Stibůrkovi 3 126

Farmáři 6 117

Pražáci 12 105

Hagara Team 6 99

Jirmáskovi 12 94

Tobi-58 6 90

Zlatý Vrch Staré Město -6 90

Bysteráci -3 90

Benešáci -6 90

LADAS -9 87

Rumpál -3 87

Jelimani -3 87

BFV Moravská Třebová 6 81

M+H+M 0 81

Rivelino 9 78

Šelmy 3 75

JOMITO 0 75

Zápaďáci 22 -12 75

Koldberg -15 73

Greguši 3 72

Deník -12 69

Sokol Staré Město 3 66

Důchodci 12 65

Makováci -6 63

Vidláci 113 -3 63

Holky 0 61

Hráči -12 56

SKP 1 0 45

Litomyšl – Jiroutovi 9 43

Jiroutovi – Chrudimáci -9 32

Litomyšl – Vaňkovi 15 30

Klaudinka 0 15

VÝSLEDKY 6. KOLA

1. Moravská Třebová – Letohrad 0 (1:1)

2. Dolní Újezd – Hlinsko 1 (1:0)

3. Moravany – Svitavy 0 (2:2)

4. Třemošnice – Litomyšl 0 (2:2)

5. Kunčina – Svitavy B 1 (2:1)

6. Janov – Opatovec 2 (1:2)

7. Mladějov – Bystré 2 (3:4)

8. Březová – Jevíčko 0 (1:1)

9. Cerekvice – Morašice 1 (5:1)

10. Čistá – Trstěnice 2 (2:3)



Supertrefa: 37 branek.

STŘÍPKY Z TIP LIGY

Po šestém kole registrujeme v TIP lize Svitavského deníku 141 hráčů, z toho 107 mužů a 34 žen z jednatřiceti měst a obcí. Nejvíce jich je z Litomyšle (20), Moravské Třebové (19), Starého Města (13), Poličky (12), Svitav (8) a Trstěnice (7).



Do přidružené soutěže družstev se zapojilo po šesti kolech 32 trojic. Počínaje sedmým kolem TIP ligy lze nový tým sestavit pouze z nově přihlášených hráčů.



Od sedmého kola mohou zaregistrovaní hráči soutěžit také na internetové adrese www.denik.cz/tipliga (podmínkou je zadání čtyřčíselného hesla). Nový hráč se může do soutěže zapojit kdykoli v jejím průběhu, poprvé však výhradně na tištěném kuponu z novin.



Uzávěrka sedmého kola je v pátek 3. května v 16 hodin na sběrných místech ve Svitavách, Litomyšli a Moravské Třebové (viz. kupon) i na internetu.



Informace k TIP lize Svitavského deníku získáte na telefonu 724 793 074. Pivní odměna pro vítěze kola bude připravena v redakci Svitavského deníku (výherce budeme informovat později).