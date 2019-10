Nejlehčí kolo v dosavadním průběhu podzimní tipovací soutěže Deníku. Bez jakýchkoli pochyb. Kdo tady zaváhal, nebo dokonce nestihl natipovat (a našli se i takoví), těžko bude tuto ztrátu ve zbylých kolech dohánět.

TIP liga. | Foto: Deník

Kdy se naposledy stalo, aby hned devět tipujících odevzdalo tiket s jedinou chybou? To by se muselo jít hodně hluboko do minulosti. A tak není divu, že se pořadí znovu pořádně promíchalo a o drama je do finiše TIP ligy postaráno. Pomocná kritéria určila, že vítězem desátého pokračování je PETR VAJRAUCH st. z Trstěnice, jeden ze skupiny devatenáctibodových hráčů. Josef Mergl není v tuto chvíli na top pozici celkové klasifikace osamocen, dva další silní konkurenti ho právě teď dohonili.