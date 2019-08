Nejsnadnější cestu ke třem bodům mělo Bystré, které na domácí půdě vyprášilo hradeckého novice šesti „kousky“. A nemuselo zůstat jen u nich, převaha favorita byla po celý zápas zřejmá a gólů mohlo padnout klidně více.

Dobře nedopadl ani další nováček z Borové. Ten měl sice pod kontrolou první půlku, vytvářel si šance a ujal se i vedení, když další možnosti jim pochytal výborný brankář. Leč po změně stran, kdy se z nebe spustil déšť, se spustil i opatovský nápor. Najednou bylo hostů plné hřiště a ti výsledek rychle obrátili.

Z nových mužstev v soutěži bodoval jen Boršov. Ten sice v Mladějově navázal na jarní tradici a hrál po vyloučení dlouho v deseti (provinilec Racl si od fotbalu nějaký čas odpočine…), jenže i v oslabení dokázal otevřít skóre a domácí byli rádi, že v nastaveném čase ze zoufalého tlaku vytěžili alespoň vyrovnání.

Morašice dirigoval v Jevíčku exligista Vojtěch Štěpán a když připravil snadnou pozici Válkovi, tak aktivnější hosté vedli. Další možnosti ale nevyužili a domácí zvedli hlavy. Po změně stran brzy srovnali a potom se skóre mohlo překlopit na obě strany. Rozhodnutí přinesla průniková přihrávka Kleina, kterou využil střelou do protipohybu gólmana střídající Hofman.

Janov začal po sestupu z I. B třídy cenným venkovním vítězstvím. Trpělivou hrou si v Kamenné Horce vybudoval po přestávce dvoubrankový náskok a ten se ukázal být dostatečným. Domácí bojovali, chtěli se vrátit do utkání, ale kontaktní zásah vstřelili tři minuty před koncem a to bylo moc pozdě na to, aby neúspěšné vykročení odvrátili.

Zbylé souboje měly podobný vývoj, když jedním z klíčových faktorů byl v obou případech „šatnář“. Horní Újezd takhle „načal“ v nastavení první půle Jaroměřice a když se po pauze ujal střeleckého díla dvakrát přesně zakončující Kladiva, narodila se přesvědčivá výhra. Hosté stačili jen korigovat, zápas si zazdili do poločasu, kdy spálili několik loženek.

Také v Dlouhé Loučce nalomili domácí fotbalisté rivala z Radiměře trefou vstřelenou těsně před odchodem do kabin a získanou výhodu pak přetavili ve druhém poločase v bezpečné vítězství.

1. KOLO:

Dlouhá Loučka – Radiměř 3:0

Fakta – branky: 44. Neumann, 58. Kolísek (PK), 65. Ševčík. Rozhodčí: Šourek. ŽK: 3:3. Diváci: 50. Poločas: 1:0. Dlouhá Loučka: Hejl – Novotný (46. Bubeník), Kralovič, P. Křivánek (63. Balabán), Marván, Kolísek, Kolář, Chromý, D. Křivánek, Ševčík, Neumann. Radiměř: Škorpík – Moravec, Janečka, Svoboda (9. Bubela), Elis, Němec, Ondroušek (78. Přikryl), Šmíd, J. Trnečka, Vach, Janků.

Mladějov – Boršov 1:1

Fakta – branky: 90. + 3. Paulus – 66. Ondrejka (PK). Rozhodčí: Odehnal. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (55. Racl). Diváci: 120. Poločas: 0:0. Mladějov: Vykydal – Prusák, Satler, L. Seryn, R. Sekanina, Mrázek (78. P. Sekanina), Pánik, R. Němec, Staněk, Š. Seryn (68. Slezák), Paulus. Boršov: Ambroz – Krejčí, Hnátek, Appel, Vyhnánek, Zomber, Burda, Ondrejka (90. Smékal), Hanák (88. Řežábek), Pospíšil (46. Veselý), Racl.

Borová – Opatov 1:4

Fakta – branky: 36. Dvořák – 57. Polák, 73. Paar, 72. vlastní (A. Hegr), 87. Kalánek. Rozhodčí: Urban. ŽK: 2:3. Diváci: 74. Poločas: 1:0. Borová: Hejl – Bednář, A. Hegr, M. Pazdera, M. Hegr, A. Pazdera (76. Kovář), Matula, Šmíd (85. Horníček), Radiměřský (68. Krumpl), Dvořák, Hynek. Opatov: Šenkýř – Prokop (46. Lustyk), Petruň, Košín, J. Cimburek, Křivka, Paar, Zeman (76. T. Cimburek), Sedlák (46. Polák), Kalánek, Broulík.

Horní Újezd – Jaroměřice 3:1

Fakta – branky: 64. a 72. Kladiva, 45. + 1. Pechanec – 85. Bednařík. Rozhodčí: Petr. ŽK: 0:2. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Horní Újezd: Havlík – Čech, F. Švec, Pražan, Otava, Beneš (46. Svatoš), Marek Kusý, Pechanec, Lněnička, Kladiva (72. Opletal), Pechanec. Jaroměřice: Procházka (73. M. Továrek) – M. Valenta, Jakab (65. Bednařík), Lexman (81. Popelář), Vacula, Gecl, D. Švec, D. Továrek, J. Valenta, Batelka, Mooz.

Bystré – Hradec nad Svitavou 6:0

Fakta – branky: 41. a 77. Kučera, 29. Putnar, 52. Němec, 79. Juráš, 84. Drašar. Rozhodčí: Machourek. ŽK: 2:2. Diváci: 160. Poločas: 2:0. Bystré: J. Lánský – Juráš, Janoušek (46. Stoklásek), P. Lánský, Pachovský (58. Cupal), Drašar, Němec, T. Oravec, Putnar (65. Mužík), Peterka (58. Jíra), Kučera (80. Bárta). Hradec nad Svitavou: Hebelka – Černý, L. Zedník, Valter, Smolej, M. Zedník (73. Čížek), Marek (88. Jukl), Hřebíček, Andrlík, Farhat, Ješina (60. Müller).

Jevíčko – Morašice 2:1

Fakta – branky: 55. Seknička, 81. Hofman – 12. Válek. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 2:1. Diváci: 85. Poločas: 0:1. Jevíčko: Čech – Jedlinský, Továrek, Vykydal (70. Bartuněk), Seknička, Berka (29. Vedra), Václavek, T. Klein, Štefl (33. Hofman), Vrbický, Vašíček. Morašice: Špinar – V. Štancl, Chmelík, Ropek, D. Štancl, Ondráček (74. Vít), Štěpán, Novák (51. Bureš), Tměj, Nádvorník (69. Skala), Válek.

Kamenná Horka – Janov 1:2

Fakta – branky: 87. Procházka – 52. Bureš, 63. Kubíček. Rozhodčí: Rázek. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Kamenná Horka: Fadrný – Kubík, Oulehla (66. Pechr), Bureš, Gregor, Lelek, Dokoupil, Nekvinda, Richter (84. Vondra), Švec, Procházka. Janov: Beránek – L. Zvěřina, Pirkl, Šváb (46. J. Chroust), Prudil, Johan (38. Bureš), Kubíček (78. Dvořák), Jirásek, Vašinka, Hájek (56. R. Chroust), Boháček (65. V. Wejda).

Druhé dějství otevře středeční předehrávka mezi Janovem a Borovou (17:30), dalších šest klání je na pořadu o víkendu.