Na zákonité vyústění v podobě chabého bodového přírůstku (pokud vůbec) se může každý podívat u svého jména. Na desátý jarní primát stačilo sedm trefených zápasů v podání jediného soutěžícího, kterým byl ZDENĚK JIROUT z Litomyšle. Z hráčů z popředí celkové klasifikace mohl být nyní spokojen pouze Pavel Drobný, který si připsal deset bodů a tohle je číslo, jaké se tento týden skutečně cení. Vedoucí Andrea Gibiecová nezářila, ale pořád na tom byla lépe než mnozí její pronásledovatelé.

Pořadí po 10. kole

1. MÍSTO



SY0120 Andrea Gibiecová, Polička 1 77



2. – 3. MÍSTO



SY0014 Pavel Drobný, Poříčí 10 74

SY0117 Petr Gloser, Polička 1 71



4. – 12. MÍSTO



SY0016 Zdeněk Drobný, Poříčí 4 68

SY0100 Marcel Pánik, Rychnov 4 68

SY0005 Josef Popelka, Polička 4 68

SY0110 Jan Beserle, M. Trnávka 1 68

SY0054 Roman Greguš st., Litomyšl 1 68

SY0067 Jiří Stibůrek, Čistá -2 68

SY0064 Andrea Stibůrková, Čistá -2 68

SY0066 Irena Stibůrková ml., Čistá -2 68

SY0065 Irena Stibůrková st., Čistá -2 68



13. – 20. MÍSTO



SY0080 Petr Kumstát, Staré Město 1 65

SY0082 František Kunc st., Staré Město 1 65

SY0112 Michal Racl, M. Třebová 1 65

SY0132 Helena Novotná, Nedvězí 4 62

SY0015 Alena Drobná, Poříčí 1 62

SY0024 Bořek Marek, Radiměř -2 62

SY0058 Karel Štorek, Cerekvice -2 62

SY0018 Vít Boštík, Poříčí 1 61



21. – 38. MÍSTO



SY0010 Jan Sehnal, Svitavy 10 59

SY0131 Martina Novotná, Nedvězí 7 59

SY0133 Michal Novotný, Nedvězí 4 59

SY0114 Miroslav Čori, Bystré 1 59

SY0019 Jiří Frank, Trstěnice 1 59

SY0050 Tomáš Mergl, Litomyšl -2 59

SY0021 Iva Tobiášová, Polička -5 59

SY0128 Jiří Drábek, Nedvězí 4 56

SY0118 Miroslav Jílek, Polička 1 56

SY0086 Alois Komprda, M. Třebová 1 56

SY0106 Milan Ondráček, M. Trnávka 1 56

SY0079 Anežka Dvořáková, Staré Město -2 56

SY0122 Josef Jirmásek, Polička -2 56

SY0127 Olga Jirmásková, Praha -2 56

SY0125 Jana Jirmásková, Polička -2 56

SY0083 František Kunc ml., Staré Město -2 56

SY0075 Jindřich Nárožný, Březina -2 56

SY0126 Dan Shelong, Praha -2 56



39. – 61. MÍSTO



SY0136 Štefan Gallik, M. Třebová 4 55

SY0124 Martin Jirmásek, Polička -2 54

SY0102 Jiří Bílý, M. Třebová 7 53

SY0084 Luboš Komprda, M. Třebová 7 53

SY0006 Miloš Drmola, Svitavy 4 53

SY0129 Karel Drábek, Nedvězí 1 53

SY0085 Libuše Komprdová, M. Třebová 1 53

SY0103 Jan Soldán, M. Třebová -2 53

SY0108 Miroslav Otevřel, Linhartice 1 52

SY0060 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 10 50

SY0116 Jarmila Jachymiáková, Bystré 7 50

SY0057 Klára Merglová, Litomyšl 7 50

SY0130 Jaroslav Jedlička, Bystré 4 50

SY0089 František Přichystal, M. Třebová 4 50

SY0027 Leon Formánek, Svitavy 1 50

SY0003 Ladislav Hladký st., Sebranice 1 50

SY0044 Martina Holomková, Makov 1 50

SY0023 Jiří Marek, Radiměř 1 50

SY0105 Ladislava Ondráčková, M. Trnávka 1 50

SY0035 František Soukup, Nová Sídla 0 50

SY0055 Markéta Gregušová, Litomyšl -2 50

SY0002 Marie Hladká, Sebranice -2 50

SY0113 Ludvík Jachymiák, Bystré -2 50



62. – 77. MÍSTO



SY0009 Josef Ambros, Křenov -5 49

SY0046 Marek Beneš st., Trstěnice 0 48

SY0045 Tomáš Holomek, Makov 1 47

SY0107 Jana Němcová, Staré Město 1 47

SY0092 Vojtěch Němec, Staré Město 1 47

SY0091 Jakub Němec, Staré Město 1 47

SY0090 Adolf Němec, Staré Město 1 47

SY0095 Pavel Sotorník, M. Třebová 1 47

SY0029 Šimon Šilar, Jarošov 1 47

SY0088 Vladimír Vacek, M. Třebová 1 47

SY0011 David Kotlář, Svitavy -2 47

SY0081 Jakub Straka, Staré Město -2 47

SY0123 Olga Jirmásková, Polička -5 47

SY0020 Jiří Tobiáš, Polička -5 47

SY0017 František Boštík, Poříčí 1 46

SY0048 Marek Beneš ml., Trstěnice 0 45



78. – 103. MÍSTO



SY0061 Petr Vajrauch st., Trstěnice 4 44

SY0012 Miroslav Kotlář, Svitavy -2 44

SY0033 Blanka Zemanová, Jarošov -2 44

SY0025 Zuzana Břenková, Svitavy -5 44

SY0076 Jiří Hárych, Koclířov 1 43

SY0047 Radek Beneš, Trstěnice 0 42

SY0115 Patrik Čori, Bystré 7 41

SY0101 Tomáš Bílý, M. Třebová 4 41

SY0087 Bedřich Štefánek, M. Třebová 1 41

SY0062 Vítězslav Toušek, Vysoké Mýto 1 41

SY0078 Jana Kumstátová, Staré Město -2 41

SY0032 Jaroslav Zeman, Jarošov -2 41

SY0031 Jana Zemanová, Jarošov -2 41

SY0069 Daniel Vaněk, Litomyšl 7 40

SY0038 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd -1 40

SY0030 Matěj Šilar, Jarošov -2 40

SY0037 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 7 39

SY0068 Zdeněk Jirout, Litomyšl 13 38

SY0022 Tomáš Kubát, Polička 4 38

SY0028 Eva Lustyková, Litomyšl 4 38

SY0121 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 1 38

SY0049 Miloš Mergl, Litomyšl 1 38

SY0119 Karel Geba, Polička -2 38

SY0004 Ladislav Hladký ml., Sebranice -2 38

SY0109 Ludvík Potáček, M. Třebová -2 38

SY0051 Josef Mergl, Litomyšl -5 38



104. – 141. MÍSTO



SY0043 Lída Holomková, Makov 1 37

SY0104 Rudolf Jahoda, M. Třebová 2 36

SY0036 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 1 36

SY0098 Alena Khýrová, Staré Město 1 35

SY0013 František Smolej, Kam. Horka 0 35

SY0094 Šimon Václavek, M. Třebová -2 35

SY0007 Oldřich Palla, M. Chrastová 1 34

SY0039 Karel Beneš, Vidlatá Seč -5 33

SY0040 Jitka Benešová, Vidlatá Seč -8 33

SY0111 Jan Kučera, M. Třebová 4 32

SY0072 Martin Jirout, Litomyšl 1 32

SY0096 Aťka Khýr, Staré Město 1 32

SY0059 Josef Vajrauch, Trstěnice -2 32

SY0001 Radek Bučko, Svitavy 7 31

SY0034 Vladimír Kvapil, Nová Sídla 0 30

SY0042 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč -2 30

SY0074 Jaroslav Jirout, Litomyšl 1 29

SY0134 Josef Novák, Litomyšl -5 28

SY0026 Roman Dostál, Svitavy 1 27

SY0041 Martin Kábrt, Vidlatá Seč -2 27

SY0077 František Bušina, M. Třebová 0 26

SY0056 Monika Merglová, Litomyšl -2 24

SY0063 Jaroslav Švec, Chmelík -4 22

SY0053 Dagmar Gregušová, Litomyšl 1 20

SY0093 Aleš Hrubý, M. Třebová 1 20

SY0141 Wladyslawa Jiroutová, Litomyšl 4 18

SY0097 Ladislav Khýr, Staré Město 1 18

SY0137 Jaromír Neckář, Banín 2 17

SY0008 Jiří Jílek, Opatov -5 17

SY0073 Bohuslava Jiroutová, Litomyšl 7 16

SY0099 Pavel Bambušek, M. Třebová 0 15

SY0135 Zdeněk Novák, Litomyšl -2 14

SY0138 Vanesa Vaňková, Litomyšl 7 12

SY0139 Zdena Neckářová, Banín -1 10

SY0052 Roman Greguš ml., Litomyšl -5 8

SY0070 Adrian Vaněk, Litomyšl -5 7

SY0140 Tomáš Neckář, Banín -1 0

SY0071 Adam Jirout, Litomyšl -8 -10

Soutěž týmů

Jak rychle se v TIP lize může rozplynout i zdánlivě bezpečný odstup? Dříve, než se řekne švec. A Stibůrkovi se stali tím týmem, který se o tom nyní názorně přesvědčil. Stačilo, aby se všichni jeho členové sešli se svými tipy v záporných číslech a rázem se k nim přirazila silná konkurence v podobě Farmářů z Poříčí u Litomyšle. Ti si v tomto náročném kole počínali o poznání lépe a bodově se dotáhli k rivalům. Všechno je tedy znovu otevřené, v podstatě se dá říci, že se začíná od začátku. Svoji naději živí také další družstva, která sice mají na elitní dvojici větší ztrátu, ovšem to nemusí nic znamenat.



1. – 32. MÍSTO



Farmáři 15 204

Stibůrkovi -6 204

M+H+M 15 180

Hagara Team 0 171

Pražáci -6 168

Jelimani -3 168

Rumpál 15 162

Sokol Staré Město -3 162

Zápaďáci 22 9 162

Šelmy 9 159

Jirmáskovi -9 157

Rivelino -6 156

Bysteráci 6 150

Tobi-58 -6 144

Zlatý Vrch Staré Město 3 141

LADAS -3 138

BFV Moravská Třebová 6 138

JOMITO -6 135

Benešáci 0 135

Makováci 3 134

Deník -6 126

Hráči 3 125

Holky 3 124

Důchodci -9 104

SKP 1 0 102

Greguši -3 96

Vidláci 113 -15 93

Koldberg 3 85

Litomyšl – Jiroutovi 18 85

Litomyšl – Vaňkovi 9 59

Jiroutovi – Chrudimáci 0 38

Klaudinka 0 27

Výsledky 10. kola

1. Moravská Třebová – Lanškroun 2 (1:2)

2. Dolní Újezd – Česká Třebová 2 (0:3)

3. Tuněchody – Polička 0 (1:1)

4. Janov – Pomezí 2 (1:2)

5. Opatovec – Dolní Újezd B 1 (3:0)

6. Březová – Cerekvice 1 (2:1)

7. Jaroměřice – Bystré 2 (2:4)

8. Opatov – Mladějov 2 (2:3)

9. Radiměř – Linhartice 0 (1:1)

10. Borová – Hradec nad Svitavou 1 (5:2)

Supertrefa: 37 branek

Střípky z TIP ligy

Po desátém kole registrujeme v TIP lize Svitavského deníku 141 hráčů, z toho 107 mužů a 34 žen z jednatřiceti měst a obcí. Nejvíce jich je z Litomyšle (20), Moravské Třebové (19), Starého Města (13), Poličky (12), Svitav (8) a Trstěnice (7).



Do přidružené soutěže družstev se zapojilo po deseti kolech 32 trojic. Počínaje sedmým kolem TIP ligy lze nový tým sestavit pouze z nově přihlášených hráčů.



Od jedenáctého kola mohou zaregistrovaní hráči soutěžit na internetové adrese www.denik.cz/tipliga (podmínkou je zadání čtyřčíselného hesla).



Nový hráč se může do soutěže zapojit kdykoli v jejím průběhu, poprvé však výhradně na tištěném kuponu z novin.



Uzávěrka jedenáctého kola je v pátek 31. května v 16 hodin na sběrných místech ve Svitavách, Litomyšli a Moravské Třebové (viz. kupon) i na internetu.



Informace k TIP lize Svitavského deníku získáte na telefonu 724 793 074. Pivní odměny značky Gambrinus pro vítěze kol jsou připraveny v redakci Svitavského deníku (po telefonické dohodě).