Pouze svitavští fanoušci odcházeli po utkání druhého podzimního kola krajského přeboru domů spokojeni, což je málo vzhledem k tomu, že všichni čtyři regionální zástupci hráli o víkendu na vlastních stadionech. To není ta správná cesta.

Litomyšl – Třemošnice 1:2

Roman Pražák, trenér Jiskry Litomyšl: Začátek nám vyšel na výbornou. Skórovali jsme hned v první minutě a chvilku nato měli další velkou šanci, kterou jsme neproměnili. Vývoj zápasu velmi čitelně ovlivnilo vyloučení Severy, přičemž úsudek o jeho oprávněnosti si každý musí udělat sám. Soupeř převahu jednoho muže v poli využil na konci utkání, kdy nám výrazně došly síly a nakonec v 90. minutě z penalty výsledek otočil. Domácí ztráta velmi mrzí, ale kluky musím pochválit, na hřišti nechali všechno. Hráli jsme sedmdesát minut v početní nevýhodě a hosté se za tu dobu dostal pouze do dvou šancí. Tentokrát se k nám sportovní štěstěna otočila zády, ale takový je fotbal.



Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: Vstup do nové sezony byl přímo katastrofální, když jsme v prvním utkání v první minutě prohrávali. Kluci ale hlavy nesklonili a zabojovali. V 19. minutě domácí hráč Severa téměř ukopl hlavu Malému a byl po zásluze odměněn červenou kartou. Od té doby pomalu převzali iniciativu naši hráči a trpělivou hrou oslabené domácí doslova uhonili. Výsledek se zákonitě dostavil. Vítězství se nerodilo nijak snadno, pomohlo k němu vyloučení a také to, že se Litomyšl nesmyslně zatáhla do neaktivního bloku a bylo otázkou času, kdy se octne míč v její síti.

Moravská Třebová – Luže 0:3

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Po minulém utkání v Lanškrouně nám vypadli kvůli vyloučení, nemoci a zranění tři hráči z kádru áčka, které jsme museli nahradit z rezervy. Což před zápasem s kvalitním soupeřem nevěštilo vůbec nic dobrého. Dvě branky jsme mu věnovali prakticky sami, hosté hráli dobrý technický fotbal a i když jsme tam jednu gólovku měli, tak bylo jasné, že na lepší výsledek nemůžeme dosáhnout. Luže u nás zvítězila zaslouženě.



Marek Kopecký, trenér TJ Luže: Odehráli jsme velmi dobré utkání, jak do defenzivy, tak i do útoku. Kontrolovali jsme hru od první až do devadesáté minuty. Kluky musím pochválit za perfektně odvedenou práci.

Svitavy – Pardubičky 6:2

Oldřich Palla, vedoucí družstva TJ Svitavy: Nechci, aby to vyznělo nabubřele, ale vzhledem k výkonnosti soupeře jsme tento zápas vyhrát museli. Ovšem chybou bylo, že jsme těch gólů nenastříleli více, a také to, že jsme opět fatálně chybovali v obraně a inkasovali dvě laciné branky. Skoro celý zápas jsme měli převahu, ale po inkasovaném kontaktním gólu hned na začátku druhého poločasu jsme vypadli z rytmu a trvalo patnáct minut, než jsme získali herní jistotu zpět a dokázali zvýraznit vítězství. Je dobře, že jsme tyto tři body získali, neboť nyní nás čekají dvě náročná utkání na soupeřových hřištích. A budu-li počítat i krajský pohár ve Slatiňanech, tak dokonce tři.



Tomáš Mrázek, asistent trenéra SK Pardubičky: Do Svitav jsme jeli s jasným cílem: zlepšit výkon oproti domácímu utkání s Luží. A především získat alespoň bod. S čistým svědomím mohu konstatovat, že se získat dal. Jenže když domácímu týmu doslova připravíme a darujeme pět gólů, jsme akorát za hlupáky. Hrubé individuální chyby a neplnění taktických pokynů nás tak připravily o lepší výsledek a hlavně o zmíněný bod. Pokud nezačneme plnit to, co si řekneme a nebudeme jezdit po zadku, těžko můžeme pomýšlet na úspěch.

Polička – Moravany 3:4

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Na našem výkonu se projevilo, že jsme nebyli v zápasovém rytmu. Kvůli střevním potížím, které řádily v Poličce, jsme nesehráli žádné přípravné utkání v kompletní sestavě a asi i vinou toho jsme v závěru působili unaveným dojmem. I tak jsme ovšem měli za stavu 3:1 dohrát zápas úplně jinak. Bohužel jsme v klíčových chvílích byli všude pozdě, nedostupovali protihráče, ti nás přečíslovali a z toho vyplynuly chyby znamenající obrat výsledku. Co mě mrzí, je to, že branka na 3:2 padla z ofsajdu a ještě k tomu rukou, i v tom se utkání lámalo. Je pravda, že soupeř na tom byl kombinačně přece jen lépe, ale i my měli solidní pasáže. Snad se do herní pohody dostaneme co nejdříve také. Minimálně k remíze jsme to měli v každém případě dotáhnout.



Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Utkání jsme sice zvládli výsledkově, ale herně to nebylo z naší strany úplně vydařené. Pozitivní na celé věci je fakt, že jsme dokázali otočit velmi nepříznivý stav proti dobře bránícímu soupeři. Takže z tohoto hlediska se jedná o velice cenné tři body.